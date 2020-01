Vedo, kdaj je čas za šalo, kdaj pa za delo

Ljubljana

Glavni trener Nejc Brodar je navdušen nad energijo v tekaški ekipi. FOTO: Roman Šipić/Delo



Šesterica v Dresdnu

Anamarija Lampič si je priborila ugled ene od vodilnih šprinterk v svetovnem pokalu. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Za karavano smučarskega teka je naporen teden novoletne turneje, obenem pa je pred vrati že novi izziv šprinterskega vikenda sredi Dresdna, mesta s 500.000 prebivalci na območju nekdanje NDR. V slovenskem taboru se po imenitni beri turneje z dvema zmagamaveselijo nove nemške preizkušnje, pred katero smo se pogovarjali z glavnim reprezentančnim trenerjemŽe na novinarski konferenci po vrnitvi s turneje je poudaril pomembnost izjemne energije v ekipi, nato nam je o tej kot tudi kakovostnem vzponu pozneje podrobneje spregovoril. »Očitno gre za viden vzpon smučarskega teka v Sloveniji na najvišji ravni, ki pa nikakor ni naključen. Botruje mu kakovosten pristop, izjemen delež pri tem je po prihodu k slovenski vrsti s svojimi izkušnjami iz norveške reprezentance prispeval,« je najprej podčrtal Brodar in se nato ozrl tudi k sprva navidezno zapleteni zgodbi o razkropljenosti tekmovalcev pri različnih trenerjih, a zdaj pri reprezentančnem vodstvu po tej plati ne opažajo težav: »Prav Anamarija denimo še naprej sodeluje s, nekoč trenerjem naše izbrane vrste, očitno pa sodeč po zadnjih dosežkih znamo dobro usklajevati različne želje in interese. Opažam tudi, da delujemo kot ekipa dobro zunaj tekmovališč. Ko napoči čas za šalo, se radi pohecamo, ko moramo prijeti za delo, se denimo niti Ola niti jaz ne izogibava pomoči pri servisu.«Prav pri slednjem so pri slovenski reprezentanci, sodeč po uvodnih tekmah sezone, storili korak navzgor. In tudi nad opremo, ki jo dostavlja proizvajalec, ni pripomb. »S proizvajalci je ponavadi tako, da si moraš ustvariti ugled, potem je tudi sodelovanje lažje in uspešno. Seveda ne smemo pozabiti naše novinke, ki ohranja odlične odnose z opremljevalcem, povrhu imamo pri nas trenutno zgolj enega. Nekaterim, ki spremljajo naše delo, je to všeč, drugim manj, morda bi to v prihodnje že zaradi konkurence lahko razširili, a vsaj za zdaj deluje dobro,« ocenjuje sodelovanje s Fischerjem glavni trener ter pohvali posameznike iz servisa za odlično podporo tako pri pripravi smuči za klasični korak kot tudi drsalno tehniko: »Pomislite, da na sedmih tekmah turneje niti enkrat nismo imeli slabih smuči. Morda niso bile vedno odlične, a na optimalni ravni smo jih ohranjali.«Oddiha ni. Na vrsti je dresdenski šprinterski vikend, v januarskem sporedu mu sledita Nove Mesto (Češ) s preizkušnjama na razdalji in nato spet s šprintom Oberstdorf, sicer nemško prizorišče naslednjega nordijskega svetovnega prvenstva, februarja 2021. Visokih ciljev pri slovenski reprezentanci v pričakovanju Dresdna ne skrivajo, češko postajo bodo najbrž na račun petih dni kakovostnega treninga izpustili. V nemško zvezno deželo Saško je sicer včeraj odpotovala šesterica reprezentantov:Povsem razumljivo je, da bo pod posebnim drobnogledom Lampičeva, najuspešnejša Slovenka doslej v tej smučarski sezoni, toda tudi glede drugih je trener optimističen: »Katja je imela tik po turneji manjše zdravstvene težave, toda v zadnjih dneh je uspešno vadila na Pokljuki. Vesna se je resno lotila treninga v zadnjih dneh. Med fanti je Miha že na turneji močno opozoril nase, Janez je bil nazadnje 5. v šprintu za evropski pokal, za Luko je tekma lepa priložnost.«Preizkušnja sredi mesta ob reki Elbi, v nekaterih slovanskih jezikih ji pravijo Laba, je atraktivna, a ob napovedanih visokih temperaturah in zgolj podlagi umetnega snega zahteva posebno pripravo. »Tega se zdaj res ne bojimo, prestali smo namreč ustrezno privajaje na takšne razmere v tistem decembrskem planiškem dežju,« se je še spomnil Škofjeločan, zadovoljen z doslej doseženim, vendar še naprej zelo ambiciozen. Želi si, da bi naslednje sadeže vloženega tekmovalci pobirali že jutri in v nedeljo.