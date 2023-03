Veleslalomska naslova Neji Dvornik in Žanu Kranjcu

Alpska smučarja Žan Kranjec v moški in Neja Dvornik v ženski konkurenci sta zmagovalca veleslalomskih tekem v Kranjski Gori, ki sta šteli za slovensko državno prvenstvo. Kranjec je vodil že po prvi vožnji, v finalu pa je zadržal prednost pred reprezentančnim kolegom Štefanom Hadalinom, ki je na drugem mestu v razvrstitvi tega tekmovanja za Kranjcem zaostal 59 stotink sekunde. Tretje mesto na tekmi je zasedel Noel Zwischenbrugger iz Avstrije z zaostankom 1,61 sekunde.

Kranjec in Hadalin sta bila najboljša na tekmi in najboljša Slovenca danes. Anže Gartner (+ 3,16) je bil sedmi danes ter tretji v razvrstitvi državnega prvenstva v veleslalomu. V prvi petnajsterici so bili od članov domače vrste še Matevž Rupnik (+ 5,63) na 13., Rok Ažnoh (+ 6,20) na 14. in Martin Čater (+ 6,55) na 15. mestu.

Pri ženskah so bile na prvih treh mestih v končni razvrstitvi današnje tekme tri Slovenke. Dvornikova je slavila s prednostjo 37 stotink sekunde pred Ano Bucik in s prednostjo 55 stotink sekunde pred Niko Tomšič, ki sta zasedli drugo oziroma tretje mesto. Neja Dvornik je vodila že po prvem delu današnjega ženskega veleslaloma, ki je potekal na presenetljivo dobro ohranjeni podkorenski strmini kljub zelo spomladanskim razmeram. V Kranjski Gori bodo v soboto izpeljali še slaloma za državno prvenstvo.

V okviru 32. državnega prvenstva Slovenije v alpskem smučanju bodo prihodnji teden izpeljali še tekme v hitrih disciplinah. Te bodo na Peci na Koroškem. V torek bosta na sporedu smuka, moški in ženski, v sredo superveleslaloma in nato v četrtek še tekmi v alpski kombinaciji. To je drugi naslov državnega veleslalomskega prvaka za Kranjca, ki je bil na slovenskem državnem prvenstvu v veleslalomu najboljši že lani. V ženski konkurenci pa je bila pred enim letom najboljša Tina Robnik, ki trenutno okreva po poškodbi desne noge. Dvornikova je osvojila svoj peti naslov državne prvakinje, drugega v veleslalomu.