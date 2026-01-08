Velika biatlonska družina se bo poklonila pokojnemu Bakknu

V Oberhofu se nadaljuje sezona svetovnega pokala v biatlonu, obenem pa je na sporedu prva tekma po tragični smrti norveškega biatlonca Siverta Guttorma Bakkna. Tekmovalci se bodo pred štartom pokojnemu kolegu poklonili z aplavzom, na tekmi pa ne bo tekmovalca s štartno številko ena.

Na čustveno zelo zahtevni tekmi, biatlonci so med seboj namreč močno povezani, bo nastopilo pet Slovencev – zaradi okrevanja po operaciji meniskusa še vedno manjka Jakov Fak, zato bo največ odgovornosti vnovič na Lovru Planku in Mihi Dovžanu. Na šprintu je glavni cilj priti med dobitnike točk, dober rezultat pa pomeni boljše izhodišče pred zasledovalno tekmo.

Italijan Tommaso Giacomel v solzah. Bil je tesen prijatelj premilulega Bakkna. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Poleg Planka in Dovžana bo na štartu tudi Toni Vidmar, ki se mu prva tretjina sezone ni izšla po pričakovanjih, pomembne izkušnje pa bosta nabirala Matic Repnik in debitant med elito Ruj Grošelj Simič. Za vikend bosta na sporedu tudi obe štafeti, kjer pa Slovenija ob odsotnosti Jakova Faka ne more računati na najvišja mesta.

Slovenski trener Janez Marič je nekoliko spremenil tudi žensko ekipo. Ostajajo letos odlične Polona Klemenčič, Anamarija Lampič in Lena Repinc, prvič pa bo v svetovnem pokalu tekmovala mlada in nadarjena Manca Caserman.