Velika korupcijska afera ogrozila prihodnost hrvaškega smučanja

Na Hrvaškem so danes zaradi suma korupcije v Hrvaški smučarski zvezi (HSS) pridržali več oseb, ki naj bi zvezo v zadnjih 12 letih oškodovale za najmanj 30 milijonov evrov. Med osumljenimi je po poročanju hrvaških medijev zdaj že nekdanji direktor alpskih reprezentanc Vedran Pavlek, ki je sredi meseca odstopil s položaja.

Kriminalisti poleg Pavleka, ki je v tujini, zaradi suma izčrpavanja denarja iz HSS preiskujejo še pet osumljencev, je danes poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja HRT, so med osumljenci tudi nekdanji generalni sekretar HSS Damir Raos, ki je tako kot Pavlek nedavno zapustil zvezo, in nekdanji tiskovni predstavnik Nenad Eror. Pridržali so tudi direktorico računovodskega podjetja Boženo Meić Hrvoj in še eno žensko. Osumljen je tudi tuji državljan, ki pa ni dosegljiv organom pregona.

Osumljenci naj bi na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore podjetji v tujini izčrpavali denar, pri čemer naj bi velik del končal v Pavlekovem podjetju v Monaku. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili najmanj 30 milijonov evrov, je še poročala HRT.

Filip Zubčić ima za seboj klavrno sezono, vseeno pa je enkrat stopil na zmagovalni oder. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je davi, ne da bi razkril podrobnosti, sporočil, da izvajajo hišne preiskave na območju Zagreba in istrske županije proti več osebam. Kot so navedli, jih sumijo korupcije in pranja denarja v okviru hudodelske združbe, o tem, ali bodo zanje zahtevali pripor, pa se bodo odločili po njihovem zaslišanju.

Pavlek je odstopil z mesta direktorja alpskih reprezentanc in smučarske panoge, potem ko so hrvaški mediji objavili zgodbo o korupcijski aferi v HSS. Povod za kriminalistično preiskavo naj bi bil sicer dogodek med letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami, ko so cariniki na meji ustavili Nenada Erorja, glavnega logistika zveze, in v njegovem avtomobilu našli vrečo, polno denarja.

Namesto Pavleka so za vršilca dolžnosti direktorja alpske reprezentance do konca sezone imenovali Gorana Račkija, trenerja hrvaške reprezentantke Leone Popović.