Velika smola za alpske smučarje in smučarke

Najboljši alpski smučarji in smučarke na svetu v tej sezoni resnično nimajo sreče z vremenom. Brez tekem za svetovni pokal so ostali tudi danes, ko so prireditelji odpovedali tako moški slalom v Val d'Iseru kot tudi ženski superveleslalom v St. Moritzu.

Nočni dež in sneženje sta tako poškodovali progo v Savojskih Alpah, da je niso mogli pripraviti za tekmo. To je že sedma odpoved v moškem koledarju svetovnega pokala 2023/24, v katerem so doslej pod streho spravili zgolj slalom v Gurglu in veleslalom v Val d'Iseru.

Kmalu po odpovedi so začeli delavci pospravljati ciljno areno v St. Moritz. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Pred tem so smučarji ostali že brez preizkušenj v Söldnu, Zermattu oziroma Cervinii in Beaver Creeku. Zaradi enakih razlogov (dežja in sneženja) tudi švicarski organizatorji niso mogli zagotoviti varne proge za ženski superveleslalom v St. Moritzu.

»Ponoči je padlo 30 centimetrov snega. S proge bi ga lahko odstranili, ne pa tudi zraven nje. Če bi katera smučarka zgrešila linijo in vratca ali padla, bi bilo preveč nevarno. Zaradi tega je odločitev o odpovedi pravilna,« je pojasnil vodja švicarske ženske reprezentance Beat Tschuor.