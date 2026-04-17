Velika tekmica Nike Prevc presenetljivo končala kariero

Lisa Eder, ki je letošnjo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih končala na skupnem četrtem mestu, je pri komaj 24 letih naznanila, da je nikdar več ne bomo videli na tekmah najvišje ravni. »To je to. Vsake sanje se nekoč končajo,« je zapisala na instagramu.

V svetovnem pokalu je debitirala leta 2018, a je šele letos začela dosegati odmevnejše rezultate. Na tekmah v Beljaku in pri nas na Ljubnem je bila štirikrat zapored druga, vselej za Niko Prevc, na Japonskem v Zau pa se je nato v čustvenem slogu razveselila svoje prve zmage v karieri. V nadaljevanju zime je slavila še v domačem Hinzenbachu, na olimpijskih igrah pa je končala na nehvaležnem četrtem mestu.

Le nekaj tednov nazaj se je po zadnji moški tekmi svetovnega pokala zaročila s svojim partnerjem, šestnajst let starejšim avstrijskim skakalcem Manuelom Fettnerjem, ki se je v Planici prav tako zadnjič spustil po zaletišču. Morda je prav to razlog za njen konec kariere, dejstvo pa je, da bo njena upokojitev v avstrijskih ženskih skokih napravila ogromno vrzel – redno se je letos med dobitnice točk uvrščala le še Julia Mülbacher, tudi ona pa se ni zares borila za najvišja mesta.