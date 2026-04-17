Zimski športi

Velika tekmica Nike Prevc presenetljivo končala kariero

Avstrijska skakalka se je po nekaj letih šele letos prebila na sam svetovni vrh, danes pa je presenetljivo naznanila konec športne poti.
Lisa Eder (desno) in Julia Mülbacher, najboljši avstrijski skakalki minule zime. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Lisa Eder (desno) in Julia Mülbacher, najboljši avstrijski skakalki minule zime. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
M. Ru.
17. 4. 2026 | 15:33
Lisa Eder, ki je letošnjo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih končala na skupnem četrtem mestu, je pri komaj 24 letih naznanila, da je nikdar več ne bomo videli na tekmah najvišje ravni. »To je to. Vsake sanje se nekoč končajo,« je zapisala na instagramu. 

Čustveno slovo je v Planici začinil še z zaroko

V svetovnem pokalu je debitirala leta 2018, a je šele letos začela dosegati odmevnejše rezultate. Na tekmah v Beljaku in pri nas na Ljubnem je bila štirikrat zapored druga, vselej za Niko Prevc, na Japonskem v Zau pa se je nato v čustvenem slogu razveselila svoje prve zmage v karieri. V nadaljevanju zime je slavila še v domačem Hinzenbachu, na olimpijskih igrah pa je končala na nehvaležnem četrtem mestu. 

Le nekaj tednov nazaj se je po zadnji moški tekmi svetovnega pokala zaročila s svojim partnerjem, šestnajst let starejšim avstrijskim skakalcem Manuelom Fettnerjem, ki se je v Planici prav tako zadnjič spustil po zaletišču. Morda je prav to razlog za njen konec kariere, dejstvo pa je, da bo njena upokojitev v avstrijskih ženskih skokih napravila ogromno vrzel – redno se je letos med dobitnice točk uvrščala le še Julia Mülbacher, tudi ona pa se ni zares borila za najvišja mesta. 

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Čustveno slovo je v Planici začinil še z zaroko

Predstavnik za odnose z javnostmi pri avstrijski reprezentanci v smučarskih skokih je potrdil govorice glede Manuela Fettnerja.
Miha Šimnovec 1. 4. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Planica 2026

Domnu govorili, da iz njega ne bo nič, zdaj ga lovi tirolski Bambi

V medijski hiši Delo smo pripravili posebno prilogo z naslovom Planica 2026. V njej boste našli vse o letošnjem spektaklu v smučarskih poletih pod Poncami.
16. 3. 2026 | 23:10
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Planica 2026

Glavna tekmica Nike Prevc z visokimi načrti v Planici

Nozomi Marujama je letos prvič stopila iz sence reprezentančnih kolegic in zares zasijala – na začetku leta je izgledala nepremagljiva.
Matic Rupnik 27. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogajanja

Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Obisk v Moskvi

Za Janšo je neprijetno, če Stevanovića v tujini označujejo za »idiota«

Predsednik državnega zbora želi po Karlu Erjavcu nadaljevati tradicijo tesnih diplomatskih vezi med Ljubljano in Moskvo
Uroš Esih 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Grozljiva nesreča

Kamen iz soteske Vintgar ji je uničil življenje, turistka zdaj hoče pol milijona

Madžarka Klára Erika Lipcsei je prepričana, da za varnost ob njenem obisku soteske ni bilo dobro poskrbljeno.
Aleksander Brudar 17. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Projekt VirtuaLearn

Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ženski boks

Ema Kozin in Katja Fašink: V boksarsko industrijo uvajata nov vzorec poslovanja

Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Hokej

Ponaredil potrdilo o koronavirusu in tik pred domačim prvenstvom dobil nogo

Patrick Fischer ni več trener švicarske hokejske reprezentance, potem ko je priznal, da je med ZOI leta 2022 ponaredil potrdilo o covidu-19.
17. 4. 2026 | 16:12
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vrnitev

85-letna Francozinja po prijetju agentov ICE končno doma

Na svojo poroko v ZDA je prišla junija lani, med čakanjem na zeleno karto so jo prijeli agenti ICE.
17. 4. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Stanovanja v državi presegla 3000, v Ljubljani pa 5000 evrov na kvadratni meter

Hujša gospodarska kriza ob trenutnih geopolitičnih napetostih ni izključena. A vendarle je nadaljnja rast cen nepremičnin najverjetnejši scenarij.
Nejc Gole 17. 4. 2026 | 15:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Avstrija

Velika tekmica Nike Prevc presenetljivo končala kariero

Avstrijska skakalka se je po nekaj letih šele letos prebila na sam svetovni vrh, danes pa je presenetljivo naznanila konec športne poti.
17. 4. 2026 | 15:33
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pismo urednika

Križci, krogci in zvezdice v DZ, vprašaji pa povsod drugod

Politika razporeja, cene rastejo, poreklo hrane pa ostaja nejasno.
Pija Kapitanovič 17. 4. 2026 | 15:25
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Stanovanja v državi presegla 3000, v Ljubljani pa 5000 evrov na kvadratni meter

Hujša gospodarska kriza ob trenutnih geopolitičnih napetostih ni izključena. A vendarle je nadaljnja rast cen nepremičnin najverjetnejši scenarij.
Nejc Gole 17. 4. 2026 | 15:39
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Avstrija

Velika tekmica Nike Prevc presenetljivo končala kariero

Avstrijska skakalka se je po nekaj letih šele letos prebila na sam svetovni vrh, danes pa je presenetljivo naznanila konec športne poti.
17. 4. 2026 | 15:33
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pismo urednika

Križci, krogci in zvezdice v DZ, vprašaji pa povsod drugod

Politika razporeja, cene rastejo, poreklo hrane pa ostaja nejasno.
Pija Kapitanovič 17. 4. 2026 | 15:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nestanovitnost na trgu ne vpliva neposredno na cene plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več

