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Zimski športi

Velika tekmica Nike Prevc se je razveselila majhnega čudeža

Po najtežjem obdobju v karieri se je vrnila tja, kamor si je ves čas želela – na skakalnico: »Končno!«
Eva Pinkelnig (na fotografiji levo skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan) se lahko med drugimi uspehi pohvali s 47 uvrstitvami na zmagovalni oder. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Eva Pinkelnig (na fotografiji levo skupaj z Niko Prevc in Niko Vodan) se lahko med drugimi uspehi pohvali s 47 uvrstitvami na zmagovalni oder. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Miha Šimnovec
17. 9. 2026 | 23:00
3:31
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Natančno 364 dni je čakala na ta trenutek. Na današnje dopoldne, ko se je Eva Pinkelnig znova znašla na vrhu zaletišča skakalnice, potisnila smuči proti robu in se spustila v globino. Njen prvi skok po skoraj letu dni je trajal le nekaj sekund, toda za avstrijsko šampionko je pomenil veliko več. Bil je dokaz, da se je po najtežjem obdobju kariere vendarle vrnila tja, kamor si je ves čas želela – na skakalnico.

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Nika Prevc razkrila, kaj je počela po rekordni zimi – in česa še ne upa povedati

Ob 10.17 je 38-letna zvezdnica iz Dornbirna v Montafonu prvič po hudi poškodbi znova skočila. Na 60-metrski napravi je varno pristala pred očmi glavnega trenerja avstrijske ženske reprezentance Thomasa Dietharta. Brez velikega spektakla. Po pristanku je iz njenih usta prišla kratka beseda, ki je povedala skoraj vse: »Končno!«

Pred 364 dnevi je bila slika povsem drugačna. Na lanski olimpijski generalk v Predazzu je Pinkelnigova grdo padla in si huje poškodovala levo koleno. Strgala si je križno vez ter poškodovala meniskus, poškodovan je bil tudi hrustanec. Poškodba je bila tako huda, da v tistem trenutku ni bilo jasno niti to, ali bo sploh lahko še kdaj lahko skočila.

Eva Pinkelnig je po skoraj natanko letu dni spet skočila. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Eva Pinkelnig je po skoraj natanko letu dni spet skočila. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Spogledovala se je že s koncem kariere

»Da lahko po skoraj letu dni spet skačem in počnem to, kar imam najraje, je zame že skoraj majhen čudež. Za tem je ogromno dela,« je povedala izkušena Avstrijka, ki se je ob tem zahvalila svoji ekipi. Ni šlo samo za dolge mesece okrevanja, odrekanja in potrpežljivosti. V ozadju je bilo tudi vprašanje, ki si ga vrhunski športnik najtežje zastavi: ali se bo sploh še vrnil? Pinkelnigova se je namreč spogledovala tudi s koncem kariere.

Zato njen četrtkov skok ni bil le prvi v novi sezoni. Bil je majhna zmaga nad vsem, kar ji je v zadnjem letu stalo na poti. Avstrijska šampionka sicer dobro ve, kako je premagovati dvome. V sezoni 2022/23 je osvojila veliki kristalni globus, v bogati karieri pa se je veselila že 16 posamičnih zmag v svetovnem pokalu. Toda po poškodbi mora vse postaviti na novo. Tudi najbolj samoumevne stvari.

Prvi skok je zdaj za njo. A velika tekmica Nike Prevc opozarja, da prave vrnitve še noče razglasiti. »Zame bo vrnitev uspešna šele s prvo tekmo,« je poudarila Pinkelnigova. Za zdaj še ni jasno, ali bo pripravljena že za uvodne preizkušnje svetovnega pokala čez dva meseca v Lillehammerju. Toda po skoraj letu dni čakanja je najpomembnejši odgovor že dobila. Spet je na skakalnici. Spet lahko počne tisto, kar ima najraje. In za nekoga, ki je nekoč že razmišljal, ali bo to sploh še mogoče, je lahko tudi varen pristanek po prvem skoku začetek nečesa velikega.

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smučarski skokiEva PinkelnigThomas DiethartNika PrevcpoškodbaMontafon

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