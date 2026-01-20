Velika vrnitev izkušene Italijanke, Ana Bucik Jogan zaradi bolezni brez moči

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kronplatzu v Italiji. Na štartu današnje prve vožnje veleslaloma je bila tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki je na 31. mestu za štiri stotinke sekunde zgrešila finale. Stotinke tokrat niso bile na strani slovenske smučarke. Zaostanek 3,71 sekunde je bil prevelik za še en nastop, uvrstitev med trideseterico in točke za svetovni pokal. Novogoričanka, ki tekmuje v zadnji sezoni v karieri, je še na tretjem veleslalomu v tej sezoni ostala brez finala.

»Zelo lepa tekma na Kronplatzu, sem se je res veselila, vsako leto je ena izmed mojih najljubših, ampak žal sem v zadnjih dnevih zbolela, tako da sem danes na start prišla z manj energije in to se je preveč poznalo, zlasti v zadnjem delu nastopa. Žal mi je, naredila sem vse, kar sem lahko, ampak danes je bil žal to moj maksimum,« je po prvi vožnji sporočila 32-letna Bucik Jogan.

Bila je edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16.

Julia Scheib je prišla že do četrte letošnje zmage na superveleslalomih. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Švedinja Sara Hector je bila najhitrejša na prvi postavitvi s časom 1:13,54 minute. Švicarka Camille Rast je na drugem mestu zaostajala 15 stotink sekunde. Scheibova je bila tretja z zaostankom 39 stotink sekunde. Avstrijka je v finalu pritisnila na plin, po ponesrečeni drugi vožnji Hectorjeva pa z najboljšim časom finala zmagala še na četrti tekmi v veleslalomu v tej sezoni.

Rast je osvojila drugo mesto z zaostankom 37 stotink, Hector se je morala zadovoljiti s tretjim mestom (+0,46). Sedemindvajsetletna Scheibova je še okrepila vodstvo v seštevku discipline. Ima 560 točk, prva zasledovalka Camille Rast zaostaja 139 točk. Američanka Mikaela Shiffrin, ki vodi v seštevku zime z 973 točkami, je končala na četrtem mestu.

Ana Bucik jogan ni bila zadovoljna s svojo predstavo. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

S šestim mestom, sedma je bila po prvi vožnji, je navdušila italijanska šampionka Federica Brignone, ki je nastopila na svoji prvi tekmi po zlomu obeh nog aprila lani. Uvrstitev med najboljše je obetavna napoved za nastop na domačih olimpijskih igrah prihodnji mesec v Cortini d'Ampezzo. Dvakratna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala je za zmagovalko danes zaostala sekundo in 23 stotink.

»Počutila sem se dobro, bolj ko se ogrejem, bolje se počutim, in z adrenalinom in vsem ostalim nisem čutila preveč bolečin, zato je bil to dober preizkus,« je Brignonejeva po prvi vožnji povedala za italijanski RAI.