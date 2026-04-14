Zimski športi

Velika želja Anžeta Kopitarja je uresničena

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so si z zmago v Seattlu priigrali prestižni, izločilni del sezone. Kopitarjeva podaja za gol odločitve.
Anže Kopitar je takole po koncu tekme pomahal v slovo občinstvu v Seattlu. FOTO: Steph Chambers/AFP
14. 4. 2026 | 07:37
Hokejisti Los Angeles Kings bodo petič zaporedoma nastopili v končnici NHL. Kralji so na eni zadnjih tekem rednega dela, s 5:3 so v gosteh premagali Seattle Kraken in tako potrdili nadaljevanje boja za Stanleyjev pokal. S tem so Anže Kopitar in druščina postali 16. in obenem zadnja ekipa z neposredno uvrstitvijo za končnico to sezono. Prav nastop v končnici pa je bil, ker gre za njegovo poslovilno hokejsko leto, izjemna želja slovenskega zvezdnika.

Pomagali so jim tudi kalifornijski tekmeci San Jose Sharks, ki so na isti večer s 3:2 premagali Nashville Predators. To je pomenilo, da sta obe ekipi izpadli iz nadaljevanja prvenstva. Tako so kralji izkoristili prvo priložnost za potrditev končnice. Naš as in obenem kapetan Kraljev pa je prispeval podajo k odločilnemu golu za zmago, s katerim si je njegovo moštvo priigralo vodstvo s 4:2. Gol je zabil Kopitarjev švedski soigralec Adrian Kempe.

Kralji bodo imeli to sezono tako vsaj še dve dodatni domači tekmi. To obenem pomeni tudi, da Kopitar še ni odigral zadnje tekme v Los Angelesu. To je tisto, v kar je verjel ves čas in kar so si v njegovem imenu želeli tudi njegovi soigralci, so zapisali na severnoameriških spletnih straneh.

Tekmec v končnici za zdaj še ni znan, odvisen bo od razpleta v pacifiški skupini. Kralje čakata še dve tekmi rednega dela - jutri v Vancouvru in v četrtek v Calgaryju, v najboljšem primeru bi osvojili 93 točk. V pacifiški skupini jih ima trenutno Vegasa, Edmonton jih je zbral 91,  Anaheim pa 90.

