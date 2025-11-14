Odmeven skalp hokejistov Olimpije v Tivoliju

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 19. kroga regionalne lige ICE v dvorani Tivoli ugnali italijanski Bolzano s 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) in potrdili drugo mesto na lestvici. Jeseničani po podaljških boljši od Merana.

Zmaji so po premoru za reprezentančne aktivnosti igrali še z drugim tekmecem z Južne Tirolske. Po porazu pri vodilnem Pustertalu so zmaji v domačem Tivoliju proti Bolzanu osvojili vse tri točke.

Obe ekipi sta dvoboj začeli neučinkovito v napadu, več kot 3500 gledalcev v zmajevem gnezdu pa je doživelo hladen tuš v 23. minuti, ko je za goste zadel Američan Shane Gersich. To se je še stopnjevalo točno tri minute kasneje, ko je moral na prestajanje kazni Nicolai Meyer. A strah se je polegel po vsega 42 sekundah, ko sta podajalec Jaka Sodja in strelec Miha Beričić ob igralcu manj na ledu poskrbela za izenačenje.

Kako se igra »power play« so nato dokazali Marly Quince, Meyer in Terence James Brennan, ki je zadel za prvo domače vodstvo z 2:1. V napeti partiji je Bolzano ostal nevaren in na koncu dobil razmerje strelov na gol s 36:35, zabijali pa so domači.

Publiko je na začetku 57. minute ob igralcu več na ledu spet navdušil Quince, saj je ob vodstvu s 3:1 postalo jasno, da bo zmaga bržkone ostala doma. Pol minute pred koncem je to s četrtim golom za slovenske prvake potrdil Nik Simšič.

Premor v zeleni družini bo kratek. Po prosti soboti že v nedeljo v Ljubljano prihaja četrtouvrščeni celovški KAC, ki je danes izgubil večni koroški derbi v Beljaku s 3:5.

Jeseničani v napeti tekmi boljši od Merana

Hokejisti Jesenic so v 16. nastopu v alpski ligi v domači Podmežakli po izvajanju kazenskih strelov ugnali Merano s 4:3 (1:0, 0:2, 2:1; 1:0).

Hokejisti Jesenic v alpski ligi še kar iščejo zmagovalno formo in stik z zgornjim delom lestvice. Morda bi bilo za višjo uvrstitev dovolj, če bi izboljšali igro ob številčni prednosti na ledu. Tokrat so izkoristili le eno od šestih, ko je Gal Sodja Zalokar v 15. minuti zadel za 1:0.

V nadaljevanju so Jeseničani reševali položaj in lovili zaostanke 1:2 in 2:3. Gostje so srednji del z goloma Filipa Crusemana in Davida Trivelatta dobili z 2:0. Aljaž Hrobat Plemelj je v 42. minuti izenačil na 2:2, a je 300 gledalcem v dvorani Podmežakla zastal dih natančno 90 sekund kasneje, ko je Italijane v vodstvo spet popeljal Samuel Claesson. Že v 46. minuti je spet poravnal Jaša Jenko in svoji ekipi priigral prvo današnjo točko.

Sledila sta še izključitev na strani Jesenic in dve na strani tekmeca, a redni del in podaljšek nista prinesla spremembe. Zmagovalca so zato odločili kazenski streli. Tekmo je v prid železarjev odločil Erik Svetina in Jesenicam priigral še današnjo drugo točko.

Naslednjo tekmo bodo Gorenjci igrali že v soboto, ko bodo gostovali pri tretjeuvrščenem Kitzbühlu, v torek jih čaka gostovanje pri drugouvrščenih rdečih bikih v Salzburgu.