Po 20 letih v NHL bo Anže Kopitar, kralj Los Angelesa, odložil krono

Po dvajsetih letih hokeja na najvišji ravni v ligi NHL se za Anžeta Kopitarja počasi začenja poslovilna turneja, sezona 2025/26 bo zanj zadnja v vlogi aktivnega igralca hokeja na ledu. 38-letni izvrstni center je Los Angeles Kings pomagal do dveh naslovov prvaka lige NHL v letih 2012 in 2014, letošnja sezona bo zanj okrogla 20. v najboljši ligi na svetu.

»V življenju pride čas, ko ponovno razmisliš o stvareh in o prihodnosti. Še vedno se odlično počutim na ledu, moje številke to potrjujejo, a ima doma tudi družino, ki me potrebuje vsaj tako močno kot fantje na ledu,« je odločitev pojasnil Kopitar. Namigi o tem, da bo drsalke kmalu postavil v kot, so se začeli pojavljati že ob koncu minule sezone, zato odločitev Hrušičana ni presenečenje.

Kopitar se je odločil za novinarsko konference, da bi »s tem opravil zdaj, če nam bo šlo dobro, se v ključnih delih sezone ne želim ukvarjati s tem«, je še dodal. LA Kings so v širšem krogu favoritov za osvojitev Stanleyjevega pokala. »Imamo nekoliko starejšo ekipo z izkušenimi fanti, ki smo že dolgo v ligi. Če vsi stopimo skupaj, se nas bo slišalo tudi v končnici. Ko sem se odločil za upokojitev, sem si prisegel, da bo moja zadnja sezona dobra, da bom dal vse od sebe in bom tudi junija še igral relevanten hokej,« Kopi napoveduje, da prihodnji meseci ne bodo upokojitvena turneja, temveč zelo resna hokejska preizkušnja.

FOTO: Leon Vidic

Drsalke bo obesil na klin kot legenda LA Kings, odigral je največ tekem v zgodovini franšize (1454), vodi po številu asistenc (838), le še 29 točk mu manjka, da postane igralec z največ osvojenimi v Los Angelesu. Mesto angelov je včeraj ostalo brez še enega dolgoletnega igralca, upokojitev je napovedal tudi zvezdnik Los Angeles Dodgers v bejzbolu Clayton Kershaw.