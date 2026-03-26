Velikega tekmeca rad gleda, občasno pa tudi zbada

V Planici se obeta še ogorčen (dvo)boj za skupno zmago v posebnem seštevku smučarskih poletov. Pred zadnjima dvema posamičnima tekmama je v vodstvu mladi Avstrijec Stephan Embacher, ki pa mu majhna prednost 15 točk pred drugouvrščenim Domnom Prevcem ne zagotavlja mirnega spanca. Slovenski šampion je sicer že napovedal, da bo naredil vse za ubranitev naziva najboljšega letalca na svetu.

Zelo izenačeno je bilo tudi v današnjih kvalifikacijah, v katerih je Prevc (234,5 m) v spremenljivih razmerah le za 2,2 točke zaostal za prvouvrščenim reprezentančnim kolegom Anžetom Laniškom (211 m), še manjša – vsega 0,6 točke – pa je bila razlika med Domnom in tretjeuvrščenim Embacherjem (230 m). »Uvodni dan je za nami. Vsi so govorili ...