Veliki up smučarskih skokov razkril skrb vzbujajoče razmere

Švedska se bo čez nekaj mesecev v Falunu znova znašla v središču nordijskega smučanja, saj bo med 24. februarjem in 7. marcem 2027 gostila svetovno prvenstvo v smučarskih skokih, tekih in kombinaciji obeh disciplin. Toda medtem ko se lahko tamkajšnji ljubitelji športa veselijo velikega tekmovanja, je stanje v eni od tradicionalnih nordijskih panog vse prej kot spodbudno. Smučarski skoki so namreč v državi, ki je svetu dala tudi izumitelja škarjastega sloga Jana Boklöva, v precejšnji krizi ...