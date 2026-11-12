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Veliki up smučarskih skokov razkril skrb vzbujajoče razmere

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Šved Jan Boklöv velja za izumitelja škarjastega sloga v smučarskih skokih. Foto Werek/dpa/reuters
Galerija
Šved Jan Boklöv velja za izumitelja škarjastega sloga v smučarskih skokih. Foto Werek/dpa/reuters
Miha Šimnovec
12. 11. 2026 | 11:26
4:12
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Švedska se bo čez nekaj mesecev v Falunu znova znašla v središču nordijskega smučanja, saj bo med 24. februarjem in 7. marcem 2027 gostila svetovno prvenstvo v smučarskih skokih, tekih in kombinaciji obeh disciplin. Toda medtem ko se lahko tamkajšnji ljubitelji športa veselijo velikega tekmovanja, je stanje v eni od tradicionalnih nordijskih panog vse prej kot spodbudno. Smučarski skoki so namreč v državi, ki je svetu dala tudi izumitelja škarjastega sloga Jana Boklöva, v precejšnji krizi ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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