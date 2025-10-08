Kopitar bi veliki zgodbi rad dodal še eno lepo poglavje (VIDEO)

V nadaljevanju preberite:

Sleherni začetek nove tekmovalne sezone je poseben, ta letošnji za vodilnega slovenskega asa Anžeta Kopitarja, v katerem se je njegov Los Angeles za začetek pomeril s Coloradom in izgubil z 1:4 (Kopitar podaja), pa je sploh drugačen od običajnih. Slovenec, ki je onstran Atlantika v zadnjih dveh desetletjih premikal mejnike, se je odločil, da bo to njegova zadnja sezona na ledu. In rad bi si jo ohranil v kar najlepšem spominu ter temu primerno dosegel uspeh s črno-belimi iz kalifornijskega velemesta.

»Po koncu te sezone bi rad bil predvsem mož in oče otrokoma, preveč sem bil na poti,« je jasno dejal na odmevni novinarski konferenci, ko je v navzočnosti treh družinskih članov na odru razkril svojo odločitev. Seveda pa se lednim dvoranam ne bo mogel izogniti, saj je desetletna Neža obetavna umetnostna drsalka, njen dobro leto mlajši brat Jakob pa – tako kot oče Anže in nekoč dedek Matjaž ter stric Gašper – hokejist.