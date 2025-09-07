Še močnejši smo kot prej, čas je za pravi podvig Olimpije

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je teden, v katerem se bo uradno začela nova sezona razširjene avstrijske lige. Tivolska premiera bo v petek, ko se bo Olimpija pomerila z Vienno. Pred štartom smo se o vročih poletnih dneh treninga in tudi oddiha pogovarjali z enim vodilnih slovenskih hokejistov Robertom Saboličem. Otrok jeseniške šole in reprezentančni kapetan bo morda oznako C nosil tudi na Olimpijinem dresu.

Kaj meni o tem in kaj sploh o prenovljeni tivolski zasedbi? Kako se moštvo privaja na delo novega trenerja Bena Cooperja, kakšna je prilagoditev tujih okrepitev? Kako sam pri 36 letih prenaša napore priprav, kako je z njegovo regeneracijo? In kako gleda na hokejsko realnost v domači Podmežakli ter vzpon nogometa, ki mu je prav tako zelo ljub.