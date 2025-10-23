Vesel sem, ker zdaj tudi družine prihajajo v Tivoli

V nadaljevanju preberite:

Po zelo uspešnem štartu Olimpijinih hokejistov v novo sezono razširjene avstrijske lige (ICEHL) smo se pogovarjali z Žigo Pancetom. Otrok ljubljanske hokejske šole in že dolgo ljubljenec tivolskih tribun je navdušen, ker ima v tej sezoni Olimpija konkurenčno moštvo. Kako gleda na tuje okrepitve? In kako na prihajajoče gostovanje v Celovcu, kjer je nekoč nosil dres znamenitega domačega kluba? S katerim trenerjem iz svoje hokejske preteklosti bi primerjal sedanjega stratega ljubljanskega moštva Bena Cooperja? Kako gleda na interno konkurenco močnih športnih klubov v Ljubljani? Katerim športnim panogam namenja pozornost v pripravljalnem obdobju?