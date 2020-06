Vesela novica za smučarske skakalke

Ljubljana – Slovenske smučarske skakalke pod vodstvom glavnega trenerja Zorana Zupančiča in njegovega pomočnika Anžeta Lavtižarja pridno nabirajo zračne metre v pripravah za predolimpijsko sezono 2020/21. »Skakati smo začeli v Mostecu, od tam smo se preselili na 60-metrsko napravo v Žiri, nato na 70-metrsko v Velenje in zatem v Planico,« je razkril Zupančič.



Kot je pripomnil, gre za zdaj vse po načrtih. »Upam, da bomo imeli kljub krizi dovolj sredstev za razvoj,« si je še zaželel selektor slovenske ženske skakalne vrste. Ob Urši Bogataj, ki po operaciji kolena vadi po prilagojenem programu in naj bi prve skoke opravila sredi julija, so v reprezentanci A še Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar in Špela Rogelj. Jerneja Brecl ima status kandidatke za ekipo A, Maja Vtič pa je po novem članica reprezentance B.



Uvodna preizkušnja za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS) naj bi bila na sporedu 15. avgusta v Frenštatu. Septembra so predvidene tekme v Kazahstanu (Almati ali Šučinsk; 5. in 6. 9.) in Rusiji (Čajkovski; 12. in 13. 9.), finale poletne različice svetovnega pokala bo 3. oktobra v Klingenthalu.



Tudi v slovenskem taboru so se nadvse razveselili nedavne novice, da se bodo skakalke prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu prvič za kolajne potegovale tudi na veliki napravi (HS-137) in ne le na srednji kot doslej. »To je dodatna tekma in še en sveženj kolajn,« je novico pospremil Zupančič.