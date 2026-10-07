Veseli ga smer njegovih skokov, skrbi število slovenskih kvot v svetovnem pokalu

Anže Lanišek je po zanesljivi zmagi na »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju več kot o osvojenem naslovu govoril o tekmovalnem ritmu, smeri in drobnih napakah, ki si jih želi odpraviti, še preden bo šlo zares. Ob tem je 30-letni član SSK Mengeš razkril, kako se loteva sezone, v kateri bo vsaj na začetku slovenski kader ožji, konkurenca pa široka. V ozadju se odpira vprašanje, kaj pomeni zmanjšana kvota za razvoj slovenskih smučarskih skokov ter kako nova pravila o kartonih in opremi spreminjajo ravnotežje moči med reprezentancami ...