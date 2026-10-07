  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Veseli ga smer njegovih skokov, skrbi število slovenskih kvot v svetovnem pokalu

Anže Lanišek zanesljivo zmagal na »poletnem« državnem prvenstvu na 110-metrski skakalnici v Kranju. S pomanjkanjem motivacije nima težav, ravno nasprotno.
Anže Lanišek si je v torek na 110-metrski napravi v Kranju zanesljivo priskakal naslov »poletnega« državnega prvaka v smučarskih skokih. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Anže Lanišek si je v torek na 110-metrski napravi v Kranju zanesljivo priskakal naslov »poletnega« državnega prvaka v smučarskih skokih. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Miha Šimnovec
7. 10. 2026 | 05:00
6:48
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Anže Lanišek je po zanesljivi zmagi na »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju več kot o osvojenem naslovu govoril o tekmovalnem ritmu, smeri in drobnih napakah, ki si jih želi odpraviti, še preden bo šlo zares. Ob tem je 30-letni član SSK Mengeš razkril, kako se loteva sezone, v kateri bo vsaj na začetku slovenski kader ožji, konkurenca pa široka. V ozadju se odpira vprašanje, kaj pomeni zmanjšana kvota za razvoj slovenskih smučarskih skokov ter kako nova pravila o kartonih in opremi spreminjajo ravnotežje moči med reprezentancami ...

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Domen Prevc v nezavidljivem položaju, pod pritiskom tudi njegova sestra Nika

V Kranju bo jutri na sporedu »poletno« državno prvenstvo v smučarskih skokih z vsemi najboljšimi slovenskimi skakalci in skakalkami.
Miha Šimnovec 5. 10. 2026 | 12:24
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Oglasil se nam je lastnik ukradenega helikopterja in prosi za pomoč

Nekdanji skakalni as Thomas Morgenstern zmajuje z glavo: Ne razumem, kako lahko ukradeš helikopter in z njim preletiš več državnih meja, ne da bi te kdo opazil.
Miha Šimnovec 4. 10. 2026 | 11:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Pogovor z Anžetom Laniškom

Z mengeškimi upi na pripravah v Zakopanah in Stochovi poslovilni zabavi

Slovenski skakalni as Anže Lanišek o poletnih treningih, načrtih za jesen, nedavnih pripravah s klubskimi kolegi v Zakopanah, legendarnem Poljaku Kamilu Stochu.
Miha Šimnovec 20. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Mednarodna smučarska zveza

Alarm pri FIS: Številke so skrb vzbujajoče

Denarno stanje Mednarodne smučarske zveze je po besedah nemškega funkcionarja zastrašujoče. Predsednik Alexander Ospelt opozarja: FIS je v kritični fazi.
Miha Šimnovec 5. 10. 2026 | 21:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Strah pred novim Nykänenom: kako bi slava skoraj zlomila 16-letnega Nieminena

Finski smučarski skakalec Toni Nieminen je v začetku 90 let zablestel kot meteor. Kot priznava, ni bil pripravljen na breme slave, odgovornosti in javnosti.
Miha Šimnovec 19. 8. 2026 | 11:15
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Iz zapora skočil v svetovni vrh

Mladi avstrijski smučarski skakalec Marco Wörgötter je bil še pred nekaj meseci na dnu. Zdaj je znova dobil krila.
Miha Šimnovec 7. 8. 2026 | 11:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Konec neke ere: slovenski skakalci ostali brez dolgoletnega zaščitnega znaka

Uspešen štart Eme Klinec, Nike Vodan in Roka Oblaka v veliko nagrado FIS zasenčila sprememba, ki so jo opazili celo poljski ljubitelji smučarskih skokov.
Miha Šimnovec 3. 8. 2026 | 17:22
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevčev vetrovnik preizkusili tudi Avstrijci, drugi dan rdeča luč za novinarje

Stefan Kraft se je med treningom v Žirovnici ogromno naučil. Objekt pohvalila tudi Jan Hörl in Daniel Tschofenig. Izpustili bodo tekmi velike nagrade v Visli.
Miha Šimnovec 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Razkritje

Nemško obveščevalno službo pretresa afera stoletja

Nekdanjega vodjo obveščevalne službe BND ​Augusta Hanninga so aretirali zaradi suma izdaje državnih skrivnosti.
Barbara Zimic 6. 10. 2026 | 13:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Užaljeni zvezdnik

Ronaldo zahteva nemogoče, odhod selektorja, ki zmaguje

Portugalski novinar Rui Santos je za CNN Portugal povedal, da se užaljeni zvezdnik ne bo vrnil v reprezentanco, dokler jo bo vodil Jorge Jesus.
6. 10. 2026 | 11:08
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Strateški svet zunanjega ministra

Nova univerza postaja sidrišče slovenske diplomacije

Strateški svet je debatni krožek za upokojence in poklicne rentnike, zunanjo politiko pa diktira kabinet premiera, pravi dr. Marko Lovec.
Uroš Esih 6. 10. 2026 | 16:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Poslovna goljufija

Oškodovancu je začel vračati avans

Samostojni podjetnik Mitja Verlak domnevno ogoljufal vsaj 30 ljudi. Dodatni rok za vračilo denarja.
Andrej Bedek 6. 10. 2026 | 16:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

S skupno vajo do večje odpornosti elektroenergetskega sistema

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Finančna pismenost

Neznanje je največje finančno tveganje

Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokiAnže LanišekClemens AignerDomen PrevcKlingenthalKranj

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Praznična zimska simfonija slovite sopranistke

V ljubljanskih dvorani Stožice bo Sarah Brightman začela novo turnejo – Sprva je pela in plesala v disco zasedbi.
Zdenko Matoz 7. 10. 2026 | 06:30
Preberite več
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

V Parizu monumentalna razstava več kot 700 fotografij

Razstava v muzeju Bourse de Commerce prek več kot 700 del razgrinja razvoj fotografije od 19. stoletja do danes.
Pia Prezelj 7. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Singapur

Recept za več otrok: moli, ljubi, rojevaj

Nekoč so ljudi prepričevali, naj imajo manj otrok, danes jih z denarjem in aplikacijo iščejo več.
Zorana Baković 7. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamina Šeška poskušali speljati najmanj trije

Angleški mediji pred nogometnim derbijem Tottenhama in Manchester Uniteda odpirajo zanimivo zgodbo iz poletnega prestopnega roka.
7. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Obletnica

Minevajo natanko tri leta, kar se je v Gazi začela vojna.
Marko Kočevar 7. 10. 2026 | 05:55
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Singapur

Recept za več otrok: moli, ljubi, rojevaj

Nekoč so ljudi prepričevali, naj imajo manj otrok, danes jih z denarjem in aplikacijo iščejo več.
Zorana Baković 7. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamina Šeška poskušali speljati najmanj trije

Angleški mediji pred nogometnim derbijem Tottenhama in Manchester Uniteda odpirajo zanimivo zgodbo iz poletnega prestopnega roka.
7. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Karikatura
Karikatura

Obletnica

Minevajo natanko tri leta, kar se je v Gazi začela vojna.
Marko Kočevar 7. 10. 2026 | 05:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
FINANCIRANJE

Kako hitreje do dobre finančne pomoči

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 14:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

30 odstotkov manj za izbrana nova zavarovanja. Ste med upravičenci?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo