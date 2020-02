Veseli Prevc: Odlična tekma (VIDEO)

Ljubljana – Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Saporu se je prepričljive zmage veselil avstrijski zvezdnik(139 m in 139 m), ki je kar za 21,1 točke preskočil drugouvrščenega Nemca(125,5 m in 142 m). Na veselje domačih navijačev je na najnižjo stopnico zmagovalnega odra skočil domači as(128,5 m in 132 m).Med Slovenci je bil tokrat najboljši(124 m in 138), ki je pristal na nehvaležnem četrtem mestu. »Odlična tekma. Naredil sem dva zelo dobra skoka, sploh drugi je bil zelo, zelo vrhunski. Lahko sem veliko napredoval v finalu, kar mi daje veliko samozavesti za naslednje tekme,« je izjavil 27-letni skakalec iz Dolenje vasi v Selški dolini.Med elitno deseterico sta se od naših prebila še sedmouvrščeni(126 m in 130,5 m) in desetouvrščeni(127 m in 133 m),točke pa je osvojil tudi(121,5 m in 117,5 m), ki je pristal na 23. mestu. Praznih rok sta ostala(117,5 m/32.) in(113,5 m/35.).Naslednji tekmi bosta prihodnji konec tedna v Willingenu.