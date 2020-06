Vesna Fabjan je postavila v kot tekaške smuči

Ljubljana - Dolgoletna slovenska reprezentantka v smučarskem teku Vesna Fabjan je končala tekmovalno kariero.



»Prišel je trenutek, ko končujem pomembno poglavje v svojem življenju in čas, da tekmovalne smuči odložim v kot,« je sporočila Fabjanova, ki je največji uspeh dosegla na olimpijskih igrah 2014 v Sočiju, kjer je osvojila bronasto kolajno v sprintu.



Skupno je Fabjanova nastopila na kar štirih olimpijskih igrah; leta 2006 v Torinu je bila šesta v ekipnem sprintu, štiri leta pozneje v Vancouvru 14. s štafeto in 23. v sprintu klasično, na zadnjih zimskih igrah v Pyeongchangu leta 2018 pa je bila osma s štafeto.



V svetovnem pokalu je šestkrat stala na zmagovalnem odru in ima tudi dve zmagi; obe je dosegla v Ribinsku v sprintu v prosti tehniki v sezonah 2009/10 in 2010/11.



Najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih je dosegla leta 2011 v Oslu, ko je bila v sprintu tik za zmagovalnim odrom na četrtem mestu.



Zadnjo sezono 2019/20, v kateri je nastopila zgolj na peščici tekem, je končala na 97. mestu v svetovnem pokalu.