Veter odpihnil poizkusno serijo, tekma preložena

Prireditelji zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so zaradi premočnega vetra odpovedali poizkusno serijo pred prvo današnjo preizkušnjo na letalnici. Ta bi se morala začeti ob 14. uri, a je ne bodo izvedli. Prva serija je bila predvidena za 15. uro, a so obeti slabi. Zaenkrat so jo preložili.

Slovenci so blesteli v četrtkovih kvalifikacijah, saj so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje 12.000 gledalcev pod Poncami končali na prvih treh mestih. Na tekmo sta se prebila tudi Lovro Kos in Rok Masle.

Lanišek najboljši v četrtek

Za prvo trojico Slovencev sta se zvrstila najboljša letalca te zime Stefan Kraft in Halvor Egner Granerud. Avstrijec in Norvežan bosta v Planici med seboj obračunala za mali kristalni globus za polete, medtem ko se bodo slovenski letalci udarili za tretje mesto v seštevku poletov.

Lanišek je s kvalifikacijsko zmago prejel tudi 5000 švicarskih frankov, obenem pa vodi tudi v posebnem seštevku tekmovanja Planica 7, za katerega je nagrada 20.000 frankov.