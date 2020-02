Veter s severa Zlate lisice (še) ni odpihnil s Pohorja

Maribor

Samo dvakrat ni bilo tekem

7 tekmovanj za Zlato lisico je doslej gostila Kranjska Gora, v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014 in 2018

- Ogrevanje ozračja in nizka nadmorska višina sta kombinacija, ki v zadnjih desetletjih povzroča sive lase prirediteljem Zlate lisice. Usoda tekem svetovnega pokala na Pohorju, ki sta predvideni za soboto, 15., in nedeljo, 16. t. m., zaradi spomladanskih razmer spet visi na nitki. O njej bo jutri odločal snežni kontrolor in direktor za tehnične discipline ženskega svetovnega pokala»Proga je prekrita s snegom, nekaj mest je še rizičnih, vendar jih je mogoče strojno obdelati. Načeloma imamo na zalogi dovolj snega, piha tudi dovolj hladen severni veter, podlaga je pomrznila, tako da škode na progi od danes na jutri ne bo. Tudi do konca tedna je vremenska napoved solidna, ni zimska, vendar naj bi bile vsaj noči hladne. Ob takšnih razmerah ne bo veliko snežne izgube, morda bo mogoče narediti še nekaj dodatnega snega. Vse imamo pripravljeno, da zaženemo topove, če bo dovolj mrzlo,« je za Delo ob današnjem ogledu stanja na progi povedal vodja mariborskega tekmovanjaOptimistično zre proti jutrišnji snežni kontroli, ve pa, da bo Avstrijčeva odločitev precej bolj hladna, kot je strast mariborskih prirediteljev, da bi kljub neugodnim razmeram priredili tekme. »Vse bo jasno, ko bomo šli z Mayrjem na progo. Resda mi na razmere gledamo z mariborskimi očmi, vendar mislim, da bo rekel, da tekma ostaja v Mariboru,« je nadaljeval nekdanji slovenski smučarski reprezentant, ki je vodja tekmovanja postal leta 2016.Zaveda se, da zelena luč kontrolorja še ne pomeni uspešno izpeljane prireditve. »Če bomo dobili zeleno luč, bo še ogromno dela. Do tekem je še 10 dni in vmes se lahko še marsikaj spremeni. Na boljše ali na slabše. Smiselno je spremljati le tridnevne vremenske napovedi, dolgoročnejše se običajno spreminjajo,« se pomoči z neba nadeja Dragšič.Mariborska ekipa sicer še ni uporabila svojega »jokerja«, selitve v Kranjsko Goro, ki je gostila že sedem (1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014 in 2018) od dosedanjih 55 tekmovanj za Zlato lisico. »O Kranjski Gori bomo razmišljali, ko bo znana odločitev kontrolorja. Do zadnjega trenutka bomo delali na tem, da bi tekmi ostali doma. Glede povezave s Kranjskogorci pa ne vidim težav, vedno smo dobro sodelovali in smo tudi že dovolj uigrani, da bi, če bi bilo potrebno, pravočasno uredili vse za selitev,« načrt B ne skrbi Dragšiča.O pohorski vztrajnosti in trmi sicer veliko povedo številke. Prvič so tekmovanje odpovedali leta 1998, ko bi morali praznovati 35-letnico in je zaradi pomanjkanja snega bela karavana tekmi nadomestila v Bormiu. Le še leta 2011 ni bilo niti ene tekme za Zlato lisico. Veleslalom so zaradi neugodnih razmer na prvi progi prekinili, slalom pa odpovedali. Poleg Kranjske Gore pa sta bila nadomestna gostitelja še Bad Gastein (1974) in Jahorina (1975).Ko bo jasno, kje bodo izvedli 56. Zlato lisico, pa bo aktualno vprašanje, ali se je bo udeležila tudi, ki se je po tragični izgubi očeta za nedoločen čas umaknila iz svetovnega pokala. »Kot prireditelji bi si gotovo na štartu želeli prvo zvezdnico, iz človeškega zornega kota pa ji ne bi nihče zameril, če je do konca sezone ne bi več bilo na tekmah,« je še povedal Dragšič.