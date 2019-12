Vetrna loterija nagradila Emo Klinec

Ljubljana - Na tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v nemškem Klingenthalu je slovenska tekmovalka Ema Klinec (129 m, 128,9) osvojila drugo mesto. Zaostala je le za Avstrijko Chiaro Hölzl (141 m, 124,6).



Prireditelji so po številnih težavah zaradi vetra in prestavljanju začetka tekme izvedli le eno serijo.

Točke so dobile še Nika Križnar na 12., Špela Rogelj na 13., Jerneja Brecl na 17., Karta Komar na 21. in Urša Bogataj na 25. mestu.



V Klingenthalu bo danes na sporedu še moška ekipna tekma, poskusno serijo so odpovedali, prva serija se je začela ob 16. uri.