    Zimski športi

    Navkljub vetru in nižjemu zaletišču je bil Domen znova najboljši

    Slovenski as Domen Prevc je zablestel tudi v kvalifikacijah Bischofshofna in s skokom, dolgim 140 metrov, zmagal. Jutri bo v prvi seriji skakal kot zadnji.
    Domen Prevc je končal lov na vse štiri zmage na turneji, a ostaja v dobrem položaju, da osvoji zlatega orla. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Domen Prevc je končal lov na vse štiri zmage na turneji, a ostaja v dobrem položaju, da osvoji zlatega orla. FOTO: Kerstin Joensson/AFP
    Nejc Grilc
    5. 1. 2026 | 17:41
    5. 1. 2026 | 18:15
    2:15
    Predzadnje dejanje novoletne turneje smučarskih skakalcev je pod streho, v Bischofshofnu je Domen Prevc tekmecem še enkrat več pokazal zobe. Potem ko je v Innsbrucku zgolj za pol točke ostal brez zmage, je tokrat s skokom, dolgim 140 metrov, za 6,2 točke premagal drugega Stefana Embacherja.

    image_alt
    Nika Prevc v Beljaku skočila na vrh in v rumeno majico

    Prevc je na skakalnici, ki mu je pisana na kožo, skočil z nižjega zaletišča in ob vetru v hrbet, a kljub temu postavil najboljšo daljavo kvalifikacijske serije. Jutri se bo na tekmi v prvi seriji pomeril z Mackenziejem Boydom Clowesom, ki je kot zadnji ujel uvrstitev na tekmo.

    Naprava v Bischofshofnu je slogu skakanja Domna Prevca pisana na kožo. Foto Georg Hochmuth/AFP
    Naprava v Bischofshofnu je slogu skakanja Domna Prevca pisana na kožo. Foto Georg Hochmuth/AFP

    »Končno res dober skok, prva dva danes nista bila tako dobra. Skakalnica je precej drugačna od tiste v Innsbrucku, moraš biti zelo potrpežljiv, potem pa naenkrat zelo eksploziven. Strmina je dolga in zahtevna,« je za prireditelje tekme povedal zmagovalec kvalifikacij.

    Na zadnji postaji novoletne turneje bo skakal tudi Anže Lanišek, ki je osvojil 12. mesto, za reprezentančnim kolegom je zaostal za 22,6 točke. Rok Oblak bo izzivalec, zasedel je 28. mesto, na tekmo se je uvrstil tudi Rok Masle s 46. mestom. Žak Mogel je bil za uvrstitev med 50 najboljših prekratek.

    Glavni izzivalec Domna Prevca v skupnem seštevku turneje – slovenski as ima več kot 40 točk naskoka – ostaja Jan Hörl, ki je tokrat s skokom, dolgim 137 metrov, zasedel tretje mesto. Četrti je bil Daniel Tschofenig, peti pa Rjoju Kobajaši. 

    Jutrišnja tekma se bo začela ob 16.30.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Domen pokazal zobe in povabil navijače na spektakel v Bischofshofen

    Domen Prevc po drugem mestu v Innsbrucku na pragu skupne zmage na 74. novoletni turneji v smučarskih skokih. Krstna zmaga za Japonca Rena Nikaida.
    Miha Šimnovec 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Japonec za pol točke ukradel zmago Prevcu, ki je še bližje zlatemu orlu

    Domen Prevc je na tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku osvojil drugo mesto, prednost v seštevku štirih skakalnic pred Janom Hörlom že več kot 40 točk.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 14:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Novoletna turneja

    Veter ponagajal Prevcu, ki bo na tekmi izzivalec

    Kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje v smučarskih skokih je dobil Jan Hörl, glavni tekmec vodilnega Domna Prevca, ki je osvojil le 30. mesto.
    3. 1. 2026 | 15:55
    Preberite več
