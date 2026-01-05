Navkljub vetru in nižjemu zaletišču je bil Domen znova najboljši

Predzadnje dejanje novoletne turneje smučarskih skakalcev je pod streho, v Bischofshofnu je Domen Prevc tekmecem še enkrat več pokazal zobe. Potem ko je v Innsbrucku zgolj za pol točke ostal brez zmage, je tokrat s skokom, dolgim 140 metrov, za 6,2 točke premagal drugega Stefana Embacherja.

Prevc je na skakalnici, ki mu je pisana na kožo, skočil z nižjega zaletišča in ob vetru v hrbet, a kljub temu postavil najboljšo daljavo kvalifikacijske serije. Jutri se bo na tekmi v prvi seriji pomeril z Mackenziejem Boydom Clowesom, ki je kot zadnji ujel uvrstitev na tekmo.

Naprava v Bischofshofnu je slogu skakanja Domna Prevca pisana na kožo. Foto Georg Hochmuth/AFP

»Končno res dober skok, prva dva danes nista bila tako dobra. Skakalnica je precej drugačna od tiste v Innsbrucku, moraš biti zelo potrpežljiv, potem pa naenkrat zelo eksploziven. Strmina je dolga in zahtevna,« je za prireditelje tekme povedal zmagovalec kvalifikacij.

Na zadnji postaji novoletne turneje bo skakal tudi Anže Lanišek, ki je osvojil 12. mesto, za reprezentančnim kolegom je zaostal za 22,6 točke. Rok Oblak bo izzivalec, zasedel je 28. mesto, na tekmo se je uvrstil tudi Rok Masle s 46. mestom. Žak Mogel je bil za uvrstitev med 50 najboljših prekratek.

Glavni izzivalec Domna Prevca v skupnem seštevku turneje – slovenski as ima več kot 40 točk naskoka – ostaja Jan Hörl, ki je tokrat s skokom, dolgim 137 metrov, zasedel tretje mesto. Četrti je bil Daniel Tschofenig, peti pa Rjoju Kobajaši.

Jutrišnja tekma se bo začela ob 16.30.