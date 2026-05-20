Viking slovenskih korenin sanja o veliki zgodbi

Pred slovensko hokejsko reprezentanco je četrta naloga na tem svetovnem prvenstvu. Po tekmah s Češko, z Norveško in s Slovaško se bo drevi ob 20.20 v Fribourgu pomerila s Švedsko, eno vodilnih velesil svetovne hokejske scene. Ta je bila včeraj prosta, večer prej je v zelo živahnem derbiju s Češko ostala brez točk – 3:4. V pričakovanju današnjega nastopa risov smo se pogovarjali s Tinusom Lucom Koblarjem, Slovencem pri norveški reprezentanci, ki pa med sezono igra prav na Švedskem.

Gre za enega upov hokejske prihodnosti pri omenjeni izbrani vrsti iz Skandinavije. Kajpak nam je vedno znova žal, ker ne igra za domovino svojih staršev – mati Andreja (dekliško Grašič) je bila pred tremi desetletji prva slovenska biatlonka z uvrstitvami na stopničke in malim kristalnim globusom, oče Jernej je bil naš reprezentant v alpskem smučanju in trikrat udeleženec olimpijskih iger –, a kot kratkohlačnik je bil že na Norveškem, kjer so ga povabili v nacionalni hokejski program.