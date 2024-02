Vikingi v pravi drami obračunali med seboj

Švedska četverica biatloncev Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so postali svetovni prvaki v štafeti 4 x 7,5 km na tekmovanju v Novem Mestu. Švedi so izrabili katastrofo zadnjega Norvežana, ki je imel minuto naskoka, a je moral v zadnjem streljanju stoje kar trikrat v kazenski krog. Slovenska zasedba je zasedla 11. mesto.

Slovenska četverica je bila ves čas v lovu na deseterico. Tako Miha Dovžan kot Jakov Fak sta na strelišču vse tarče pokrila s po štirimi dodatnimi streli, drugo polovico preizkušnje pa je Slovenija začela z osmega mesta in zaostankom 48 sekund.

Lovro Planko je z dvema popravama vztrajal med deseterico in Antonu Vidmarju predal kot deveti z dvema minutama in pol zaostanka. Vidmar je imel na strelišču prav tako štiri poprave, a je v boju za deveto mesto s Poljakom in Kazahstancem na koncu potegnil najkrajšo in ciljno črto prečkal kot 11. z zaostankom 3:17,9 minute.

»Želja je bila fantom zagotoviti kar najboljše izhodišče za nadaljevanje tekme, pa se mi tokrat to ni prav posrečilo. Nekaj napak sem storil, poskusil sem priti čim bližje. Končni razplet pri vrhu pa je potrdil, kako nepredvidljiva je lahko biatlonska tekma. Ni rečeno, da ko prideš na strelišče, da boš to tudi zapustil na tistem mestu, ki si ga imel prej. Pred menoj je zdaj v nedeljo skupinski štart, prav veselim se ga, saj rad tekmujem. Poskusil bom biti posebej zbran, saj na tej tekmi ni dodatnih nabojev, sleherno napako lahko drago plačaš. Upam na kar najboljšo možno uvrstitev,« je po preizkušnji dejal Jakov Fak.

Švedi so pobrali smetano. FOTO: David W Černy/Reuters

»Vesel sem, da sem se izognil kazenskih krogov, ni pa bilo hitrih smuči, kar sem opazil v primerjavi s konkurenco. Na tem prvenstvu si bom zapomnil predvsem imenitno vzdušje na tribunah, med množico zastav je bilo lepo videti tudi kakšno slovensko. Po tej plati je bilo v Novem Mestu res noro, prav lepo je bilo videti, da toliko ljudi spremlja biatlon. Sam pa nisem potrdil svojih tekmovalnih pričakovanj, bolje mi je šlo v preizkušnjah pred novim letom. Sem pa še mlad, priložnosti bo še veliko, obenem se že veselim prihodnjega leta, ko bo SP gostil Lenzerheide, ki je moje priljubljeno prizorišče,« pa je omenil Lovro Planko.

V boju za kolajne sta favorizirani zasedbi Norveške in Francije hitro ponudili priložnost tekmecem s kazenskimi krogi, je pa razliko v lovu na zlato napravil najboljši biatlonec zadnjih sezon Johannes Thingnes Bø. Ta je pred zadnjo predajo nabral 30 sekund naskoka pred Švedsko.

In čeprav je Vetle Sjåstad Christiansen imel minuto naskoka pred zadnjim streljanjem stoje, je tam zgrešil kar šestkrat, se trikrat zavrtel v kazenskem krogu in izgubil zlato kolajno. To so izrabili Švedi in po ničli Samuelssona slavili nenadejano zlato kolajno. Norvežani so za srebro zaostali 11,8 sekunde, Francozi pa za bron 12,8.

V nedeljo bosta na sporedu še preizkušnji s skupinskim štartom. Od Slovencev bo nastopil le Fak.