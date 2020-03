Višnarjeva pred Lampičevo, Lampič in Šimenc brez finala

Ljubljana - Katja Višnar je v kvalifikacijah pred sprintersko tekmo za svetovni pokal v smučarskem teku v Drammnu na Norveškem dosegla najboljši čas. Na 1,2 kilometra dolgi progi v klasičnem slogu pa je bila tretja Anamarija Lampič, ki se bori za skupno zmago v sprinterski razvrstitvi. Zaostala je sedem desetink sekunde.



Med njima je bila na drugem mestu Norvežanka Jonna Sundling z 0,35 sekunde zaostanka.



Vesna Fabjan, tretja Slovenka, je bila 42. med 55 tekmovalkami in se z 8,66 sekunde zaostanka ni uvrstila v izločilne boje, ki se bodo začeli ob 15.30.



Lampičeva je trenutno v sprinterski razvrstitvi pokala druga s 432 točkami, s 449 vodi Švedinja Linn Svahn. Zadnja je bila v kvalifikacijah šesta z dvema sekundama in stotinko zaostanka za Višnarjevo.



Med tekači se Janezu Lampiču in Mihi Šimencu kvalifikacije niso izšle po načrtih in se nista uvrstila v izločilne tekme. Na 1,5 kilometra dolgi progi v klasičnem slogu je bil Šimenc 34. z 12,35 sekunde zaostanka, Lampič pa 38. (+13,17) med 59 tekači.