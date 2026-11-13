Olimpija izgubila, Jesenice nadaljujejo z izjemno formo

Hokejisti Olimpije so v 19. krogu lige ICE izgubili proti Red Bull Salzburgu z 1:4 (1:2, 0:1, 0:1). Ljubljanski hokejisti so se sredi tedna v Brunicu s peto zaporedno zmago prebili na drugo mesto na lestvici in imeli pred domačim občinstvom priložnost, da potrdijo dobro formo in se zavihtijo na sam vrh, potem ko je vodilni Bolzano doma izgubil z Gradcem.

Začelo se je po željah zmajev, saj je Joshua Darren Lawrence po hitrem protinapadu že v četrti minuti poskrbel za vodstvo domačih. V 13. minuti je Ty Rattie izkoristil številčno prednost na ledu in izenačil na 1:1. V končnici prvega dela pa so slovenski prvaki popustili in Lukas Hörl je ekipo iz Solnograškega popeljal v vodstvo.

Za Salzburg je v 26. minuti zadel še Michael Raffl. Olimpija je nato zagospodarila na igrišču, ljubljanske napadalce pa je v obup spravljal vratar Salzburga Atte Tolvanen, na koncu najboljši igralec tekme, ki ga zmaji s 16 streli na gol niso uspeli premagati. Prav s piskom sirene je Zach Boychuk sicer poslal plošček v tekmečev gol, sodniki pa so po dolgem pregledu posnetka odločili, da je ta prečkal golovo črto že po izteku časa.

Hladen tuš je sledil v uvodu v tretji del, ko je Raffl zadel ob izključitvi Marlyja Quinca in zabil žebelj v zeleno krsto. Priložnost za znižanje izida se je Olimpiji ponudila v 46. in 47. minuti, ko je imela kar 90 sekund na ledu dva igralca več, žal pa je manjkal učinkovit zaključek.

Da je bil poraz popoln, je Christopher Russell Douglas osem minut pred koncem izgubil še boksarski dvoboj z Luco Auerjem. »Mislim, da smo bili celo tekmo korak za njimi. Enostavno so izkoristili svoje priložnosti, ki smo jim jih z nezbranostjo in izgubljenimi ploščki podarili. Gole si je na ledu treba tudi prislužiti,« je po tekmi v televizijskem prenosu dejal Žiga Pance. Zmaji bodo tekmovanje v ligi nadaljevali že v soboto, ko bo čez manj kot 24 ur v Tivoliju gostoval Innsbruck.

Veselje na Jesenicah

Hokejisti Jesenic so v alpski ligi dosegli še četrto zaporedno zmago. Na domačem ledu so s 6:1 ugnali Merano in ostajajo na vrhu razpredelnice z 39 točkami, a so odigrali nekaj tekem več kot najbližji zasledovalci. S tekmo manj sledi Asiago s 34 točkami, Zell am See pa z 32 točkami, a s tremi obračuni manj.

Varovanci Martina Ekrta so doslej na 17 tekmah zabeležili 13 zmag, ob tem imajo še štiri poraze. Zadnjega so doživeli 24. oktobra proti Rittnu, od takrat pa so nanizali štiri zaporedne zmage. V prvi tretjini je na veselje domačih navijačev v Podmežakli zadel Žiga Urukalo, v drugi pa sta bila natančna Žan Špari Leben in Ahmet Jakupović.

V zadnji tretjini je drugič na tekmi zadel Špari Leben, peti gol pa je dosegel Robert Sabolič, preden so do častnega zadetka prišli gosti. Za piko na i visoki domači zmagi je z drugim zadetkom na tekmo poskrbel Jakupović. Naslednjič bodo Jeseničani na delu že v soboto, ko bodo gostovali v Kitzbühlu.