Vlada dodatno priskočila na pomoč Planici

Ljubljana - Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so sporočili, da bo Nordijski center Planica prejel dodatna sredstva za izvedbo decembrskega svetovnega prvenstva v smučarskih poletih in svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023. Vrednost projekta se bo povečala na 1,25 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost), ki jih bo zagotovilo MIZŠ.



Kakor so po seji vlade zapisali v sporočilu, je vlada že junija lani sprejela namero o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji SP v poletih 2020 in nordijskega SP 2023 v Planici. Zato je v veljavnem načrtu razvojnih programov 2020–23 spremenila projekt investicije v Nordijski center Planica, in sicer tako, da bo zagotovila vse potrebno za izvedbo velikih tekmovanj, kot so svetovna prvenstva in tekmovanja za svetovni pokal.



Zavod za šport RS Planica je pripravil investicijski program ter analizo stroškov in koristi, s katerima se razširja projekt, ki se podaljšuje do konca leta 2022. Njegova vrednost se bo povečala na 1.250.000 evrov (brez DDV), ki jih bo iz proračunske postavke investicije v športno infrastrukturo zagotovilo MIZŠ, so pojasnili na ministrstvu.



Namen tega projekta je v Planici nadgraditi sistem zasneževanja, zagotoviti podtalno vodo, ki omogoča delovanje tudi v sušnih obdobjih, zagotoviti nižja zaletišča na letalnici bratov Gorišek, nadgraditi osvetlitev na zaletiščih, zagotoviti internetno kabelsko povezavo, podaljšati vetrne zaščite in lestve, stabilizirati brežine, zamenjati jeklenice in valjčke poševnega dvigala in urediti kanalizacijo in razvod vode za začasne objekte.



Vanj je zajet tudi nakup novega teptalca z vitlom, povečanje območja za gledalce na Bloudkovi velikanki, prilagoditev tekaških prog za SP na zahtevo pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) in nakup opreme za vzdrževanje objektov, ki je potrebna za izvedbo velikih tekmovanj.