Vlhova: 50 dni treninga za vrnitev na tekmo

V dneh odštevanja do največjega športnega dogodka sezone v zimskih panogah, olimpijskih iger Milano/Cortina 2026, je v smučarskih krogih precej ugibanja, kdo od tistih med smučarsko srenjo, ki so utrpeli poškodbe, ne bo mogel nastopiti.

Tako je že povsem jasno, da na štartu največje tekme v domovini ne bo Marte Bassino, potem ko si je tik pred odhodom na letošnjo premiero v Sölden na zadnjem treningu poškodovala golenico in je zdaj pred njo okrevanje, dolgo več mesecev. Glede rojakinje in v prejšnji sezoni sploh najuspešnejše alpske smučarke Federice Brignone še ni znan datum vrnitve, poškodovala se je ob koncu prejšnje zime.

Na sneg pa se je vrnila, a očitno še daleč od tekmovalne pripravljenosti, najbolj priljubljena slovaška športnica Petra Vlhova. »Naša trenerska ekipa je ocenila, da zdaj potrebuje vsaj 50 dni kakovostnega treninga na snegu, da bi lahko vsi skupaj lahko spet razmišljali o njeni tekmovalni pripravljenosti,« je poudaril Richard Galovič, menedžer smučarke, ki si je februarja 2024 prav na tekmi v domači Jasni po nekaj zavojih na prvi progi hudo poškodovala križne vezi. Sledila sta dva operativna posega z daljšim okrevanjem, kot so ji sprva napovedovali.

V tej sezoni bo Petra delala z domačim glavnim trenerjem Matejem Gemzo. »V desetih letih je bil zraven pri vseh njenih uspehih ter sodeloval tudi s takšnima strokovnjakoma, kot sta Mauro Pini in Livio Magoni,« je še dejal menedžer.