Vlhova na poti do prve zmage v sezoni preprečila rekord Shiffrinovi

Zmagovalki Petri Vlhovi se je na drugem mestu najbolj približala Američanka Mikaela Shiffrin (+ 0,43 sekunde), tretje mesto pa je zasedla Nemka Lena Dürr (+ 0,85). Slovenk ni bilo med dobitnicami točk. Ana Bucik in Neja Dvornik sta odstopili v prvi vožnji, Nika Tomšič pa je bila prepočasna. Mikaela Shiffrin je v nedeljo v Kranjski Gori osvojila 82. zmago in izenačila ženski rekord rojakinje Lindsey Vonn po številu zmag v svetovnem pokalu alpskih smučark. Lov na rekordno 83. zmago ji je drevi preprečila Vlhova, ki je prišla do prve zmage v tej sezoni, sicer pa 27. v karieri.

Olimpijska prvakinja v slalomu Vlhova se je pred današnjo zmago to sezono sedemkrat zavihtela na stopničke v svetovnem pokalu, ne da bi skočila na najvišjo stopničko. Na slalomih v Flachauu je še tretjič zmagala ter osvojila 18. karierno slalomsko zmago v svetovnem pokalu. Čeprav še ni postavila novega mejnika, je ameriška šampionka vpisala svoje 130. stopničke v svetovnem pokalu. Od novembra na slalomskih stopničkah ni bila zgolj v domačem Killingtonu, kjer je bila peta. Shiffrinova ima največ slalomskih stopničk med še aktivnimi smučarkami in smučarji. Norvežan Henrik Kristoffersen jih ima 78. Pred njo pa so le legende Šved Ingemar Stenmark (155), Avstrijec Marcel Hirscher (138) in Lindsey Vonn (137).

Ljutićeva odstopila v lovu na stopničke

V Flachauu je prišla do svojih 72. slalomskih stopničk, več jih ima le Stenmark, in sicer 81. Shiffrin je sicer absolutna rekorderka po številu slalomskih zmag (51). Vlhova je imela najboljši čas prve vožnje slaloma pod žarometi na postavitvi svojega trenerja Maura Pinija, ko je za 17 stotink sekunde ugnala Shiffrinovo na drugem mestu. Osemnajstletna Hrvatica Zrinka Ljutić, ki je mnogi na Hrvaškem primerjajo s slovito Janico Kostelić, je s štartno številko 17 skočila na tretje mesto prve vožnje. V finalu pa je odstopila. Na oder za zmagovalke se je tako zavihtela Nemka Dürrova, ki je bila četrta po prvi vožnji.

V slovenskem taboru so odkrito napovedovali prve slalomske stopničke za Ano Bucik. A se ni izšlo. Novogoričanki, ki je na slalomu v Zagrebu navdušila s petim mestom, se je kot četrti na štartu primerila napaka tik pred ciljem, ko je povozila količek.

»Žal mi je napake Ane v prvem teku, saj je bil zaostanek na zadnjem vmesnem času zelo majhen in bi se lahko prebila v prvo peterico. Šlo je za povsem tehnično napako na enem izmed valov in to jo je stalo uvrstitve,« je razplet ocenil trener Slovenk Sergej Poljšak. Še na tretjem slalomu v tej sezoni je v prvi vožnji odstopila Neja Dvornik. Nika Tomšič, tretja Slovenka, je sicer progo presmučala od štarta do cilja, a je z velikim zaostankom 5,43 sekunde zasedla 43. mesto.

Bucikova je v Flachauu prvič v tej sezoni ostala brez uvrstitve v finale. To je bil njen prvi odstop na slalomih v zadnjih dveh letih, po odstopu v prvi vožnji slaloma 3. januarja 2021 v Zagrebu. Čeprav se nobeni od treh smučark v slovenskem dresu ni uspelo prebiti v finale, druga vožnja ni minila povsem brez slovenskega pridiha. V njej je smučala Američanka slovenskih korenin Lila Lapanja, ki je bila na koncu 23., z velikim zaostankom več kot deset sekund.