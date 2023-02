Granerud v velikem slogu do nove zmage, Zajc in Jelar v deseterici

Norveškemu asu Halvorju Egnerju Granerudu (125 metrov/137.5 točke) sta se v prvi seriji najbolj približala Avstrijec Stefan Kraft (123.5 m, 135.2) in Nemec Andreas Wellinger (124 m, 131.1), slednji je na koncu prehitel Krafta, ki se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Zelo dobro sta nastopila tudi Žiga Jelar in Timi Zajc, Jelar je bil po prvi seriji na 6. mestu (122.5 m, 129.1), Zajc pa na 7. mestu (123.5 m, 127.7). Jelar je svojo uvrstitev z drugim skokom, dolgim 124 metrov, rahlo pokvaril in pristal na devetem mestu, Zajc pa je v finalu pristal pri 127 metrih in napredoval na končno šesto mesto.

Do točk sta prišla še 26. Matija Vidic in 27. Lovro Kos, brez nastopa v finalu pa sta ostala Domen Prevc na 35. in Peter Prevc na 46. mestu.

Razplet finalne serije lahko spremljate spodaj.