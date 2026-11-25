Norveška smučarska zveza je sporočila, da Eirin Maria Kvandal ne bo nastopila na prihajajočih tekmah svetovnega pokala v smučarskih skokih. V avstrijskem Hinzenbachu prav tako ne bo Gyde Hansen. Obe skakalki sta na uvodu v Lillehammerju dvakrat stopili na zmagovalni oder, Kvandal pa trenutno vodi v skupnem seštevku pokala.

Novica ni tako presenetljiva, saj je Kvandalova pred leti prav v Hinzenbachu utrpela hudo poškodbo kolena, ki je prekinila njeno kariero. Do nesreče je prišlo februarja 2021. Od takrat Norvežanka ni več nastopila na nobeni tekmi svetovnega pokala na 90-metrski skakalnici v Zgornji Avstriji.

Najboljša slovenska skakalka po uvodnem koncu tedna poolimpijske zime je Nika Vodan na šestem mestu. Trikratna zaporedna branilka velikega globusa Nika Prevc je 13., Maja Kovačič 19., Katra Komar 27. in Taja Bodlaj 33. Brez točk je v ženski reprezentanci prvi vikend sezone ostala le Ajda Košnjek. Omenjena slovenska šesterica bo sezono nadaljevala tudi v Hinzenbachu.

Nika Vodan je med Slovenkami najbolje začela sezono. FOTO: Leon Vidic

Strokovni štab norveške reprezentance, ki je prevladovala na uvodni tekmi sezone v domačem Lillehammerju, pa bo v Avstrijo poslal le štiri skakalke, med njimi tudi dvakratno olimpijsko prvakinjo iz Predazza, Anno Stroem, ki je minuli vikend dobila nedeljsko tekmo.

»V Lillehammerju smo bili priča zgodovinskemu koncu tedna. Dve glavni junakinji tega vikenda, Eirin in Gyda, bosta izpustili prihajajoče tekme in se doma posvetili treningu in nadaljnjem razvoju. V Hinzenbach pošiljamo močno ekipo. Trdno verjamemo, da lahko tekmovalke, ki bodo nastopile prihajajoči konec tedna, dosežejo še boljše rezultate,« je dejal Jan-Erik Aalbu, športni direktor norveške reprezentance.