Vodilne dežele so me prepričale o predsedniški kandidaturi

Čeprav pri mednarodni zvezi še niso uradno objavili, je na dlani, da bo njen novi predsednik prvič doslej Slovenec, Tim Farčnik.

Vroči poletni dnevi misli oddaljujejo od zimske športne scene, toda med njenimi neposrednimi akterji je že zdaj zelo živahno. Športniki so bodisi na kondicijskih pripravah bodisi – tako kot alpski smučarji – že na obstoječih snežnih podlagah, funkcionarji s svojimi obveznostmi kujejo načrt nove sezone. Med slednjimi je tudi Tim Farčnik, slovenski in sploh edini kandidat za mesto predsednika Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Z njim smo se pogovarjali, potem ko je oddal kandidaturo za volitve, ki bodo sredi septembra. Nam lahko za začetek zaupate, kako je pravzaprav s to vašo kandidaturo, ki je, kolikor vemo, edina, obenem pa smo večkrat slišali oznako, da je zaenkrat še neuradna – kako to? Drži tako, kot ste povedali. Vodstvo IBU dejansko mora najprej opraviti natančen pregled vseh ...