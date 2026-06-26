Vodilne dežele so me prepričale o predsedniški kandidaturi

Čeprav pri mednarodni zvezi še niso uradno objavili, je na dlani, da bo njen novi predsednik prvič doslej Slovenec, Tim Farčnik.
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Tim Farčnik je že dolgo v biatlonskem svetu, od leta 2022 pa je član izvršnega odbora IBU. FOTO: Matej Družnik/Delo
Vroči poletni dnevi misli oddaljujejo od zimske športne scene, toda med njenimi neposrednimi akterji je že zdaj zelo živahno. Športniki so bodisi na kondicijskih pripravah bodisi – tako kot alpski smučarji – že na obstoječih snežnih podlagah, funkcionarji s svojimi obveznostmi kujejo načrt nove sezone. Med slednjimi je tudi Tim Farčnik, slovenski in sploh edini kandidat za mesto predsednika Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Z njim smo se pogovarjali, potem ko je oddal kandidaturo za volitve, ki bodo sredi septembra.
Nam lahko za začetek zaupate, kako je pravzaprav s to vašo kandidaturo, ki je, kolikor vemo, edina, obenem pa smo večkrat slišali oznako, da je zaenkrat še neuradna – kako to?
Drži tako, kot ste povedali. Vodstvo IBU dejansko mora najprej opraviti natančen pregled vseh ...
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