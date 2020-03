Vodstvo FIS prihodnji teden o kongresu na Tajskem

Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) bo o usodi svojega 52. kongresa, ki bi moral biti med 17. in 23. majem v Pattayi na Tajskem, odločal na telefonski konferenci prihodnji teden.



Kongres bo zelo pomemben, saj bodo na njem ob izboru največjih svetovnih smučarskih tekmovanj v naslednjih letih izvolili tudi novega predsednika ali predsednico FIS, v katerem je eden od podpredsednikov Slovenec Janez Kocijančič, tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev.



Švicar Gian-Franco Kasper, ki je na čelu FIS od leta 1998, pri 76 letih ne bo več kandidiral. Kandidaturo je najavil na Švedskem rojeni Britanec Johan Eliasch, milijonar in prvi mož podjetja za športno opremo Head, med kandidati se omenjajo še predsednik švicarske zveze Urs Lehmann, sedanji podpredsednik FIS Mats Arjes in generalna sekretarka Sarah Lewis.