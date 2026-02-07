Vonn kljub opornici trening uspešno prestala, Štuhec padla

Ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn je brez večjih težav prestala prvi trening smuka, ki je v petek potekal v Cortini d'Ampezzo. Američanka je sicer zaradi natrganih kolenskih vezi v levem kolenu smučala z opornico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uspešen nastop na treningu je ponovno obudil upanje, da bi se na nedeljskem smuku lahko morda celo okitila z odličjem. »To bi me najbolj osrečilo. Nihče ni verjel, da bom tukaj, toda uspelo mi je. Ne bom zapravila te priložnosti,« je na družbenem omrežju Instagram pred nastopom zapisala Vonn.

Olimpijska prvakinja v omenjeni disciplini iz leta 2010 je trening smuka uspešno končala in dosegla 11. čas. Vonn je sicer v letošnji sezoni na smukih za svetovni pokal zmagala na dveh preizkušnjah, a nato nesrečno padla na zadnji smukaški preizkušnji v švicarski Crans-Montani, kar je močno zmanjšalo njene možnosti, da bi pri 41 letih osvojila olimpijsko medaljo.

Američanka je na treningu postavila 11. čas. FOTO: Francois-xavier Marit/Afp

Vonn je na tekmah svetovnega zbrala 84 zmag. Poleg zlate medalje iz Vancouvra je na istih olimpijski igrah osvojila še bron v superveleslalomu. Kolajno iz omenjene kovine je osvojila tudi leta 2018, ko je bila v Pyeongchangu tretja v smuku.

Američanka je na tekmah v Cortini v svetovnem pokalu zbrala kar 20 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega 12 zmag, šest na tekmah v smuku.

Jutri na sporedu smuk, Štuhec na treningu padla

V Cortini d'Ampezzo bodo danes z začetkom ob 11.30 skušali izpeljati še en uradni preizkus proge Olympia delle Tofane pred nedeljskim smukom, na katerem se bodo alpske smučarke merile za olimpijske kolajne.

Na startu prvega treninga je bila tudi Slovenka Ilka Štuhec, ki je nastopila s startno številko 1. Mariborčanka se na mehki progi, zmehčani zaradi obilnega sneženja v zadnjih dneh, ni znašla. Po skoku ni obdržala smeri ter je zašla v del z neočiščenim snegom ob progi in padla na bok. Rešila se je pred zaščitnimi mrežami. Padec ji, razen bolečega palca, ni pustil hujših posledic. Po padcu so trening prekinili tudi zaradi goste megle.

Slovenska specialistka za hitri disciplini je po ponesrečenem olimpijskem uvodu še bolj odločena v boju za prvo olimpijske odličje. Na svetovnih prvenstvih je v smuku osvojila dve zlati kolajni.