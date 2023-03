Odermatt suvereno vodi, Kranjec drži 2. mesto

V Kranjski Gori se je začel osmi veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev v tej sezoni. Na štartu prvega od dveh veleslalomov za 62. Pokal Vitranc so štirje Slovenci. Žan Kranjec, ki lovi svoje prve vitranške stopničke, je štartal kot drugi in z 61 stotinkami prednosti prevzel vodstvo pred Švicarjem Loicom Meillardom. Kot tretji se je proti cilju pognal vodilni smučar sezone Švicar Marco Odermatt, ki je Kranjca prehitel za 53 stotink sekunde in se zavihtel povsem na vrh.

Izidi 1. vožnje po nastopu elitne petnajsterice: 1. Odermatt (Švi) 1:07,60, 2. Kranjec (Slo) + 0,53, 3. Kristoffersen (Nor) 0,54, 4. Brennsteiner (Avt) 0,65, 5. Pinturault (Fra) 0,80, 6. Schwarz (Avt) 0,94 ...

Naslednja tekmovalca sta že močno zaostala: Avstrijec Marco Schwarz za 94 stotink, Norvežan Lucas Braathen pa že za 1,23 sekunde. Toda nastop lanskega zmagovalca Henrika Kristoffersna s številko 6 je pokazal, da je še vedno mogoče smučati še kako hitro, saj je Norvežan vodil pri drugem merjenju vmesnega časa, na koncu pa za vodilnim Odermattom zaostal za 54 stotink sekunde in imel zgolj stotinko slabši čas od Kranjca.

Štefan Hadalin bo nosil številko 44, Anže Gartner in Rok Ažnoh pa 62 in 63. Na štartnem seznamu preizkušnje je 65 tekmovalcev iz 21 držav. Druga vožnja se bo začela ob 12.30. Lani je na obeh vitranških veleslalomih slavil ​Kristoffersen. Olimpijski in svetovni prvak ​Odermatt bo ob odsotnosti Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ki je izpustil Kranjsko Goro, že na Pokalu Vitranc potrdil svoj drugi po vrsti veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala.

Kilde, ki zaostaja prevelikih 386 točk za Odermattom, lahko hipotetično zmaga le še na smuku in superveleslalomu v Andori, kar pa je premalo, da bi ogrozil Odermattovo prevlado. Švicar je v tej sezoni zmagal na štirih veleslalomih od sedmih izpeljanih za svetovni pokal. V boju za veleslalomski seštevek vodi s prednostjo natanko 100 točk pred Kristoffersnom, ki v tej sezoni na tekmi v veleslalomu še ni zmagal, bil pa je trikrat drugi in enkrat tretji.

Kranjec (345 točk) na tretjem mestu v seštevku discipline zaostaja 95 točk za Kristoffersnom in 195 točk za Odermattom. Slovenski as je bil v tej sezoni dvakrat tretji in enkrat drugi. Kranjec je bil v Kranjski Gori lani dvakrat deseti, najbližje svojim prvim vitranškim stopničkam je bil leta 2018 s petim mestom.