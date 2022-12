Vrhunec sezone: zlati orel in zlata sova v slovenske roke?

Nogometna poslastica leta je pomahala v slovo, vendar nič za to. December ponuja še ogromno priložnosti za pristno športno navijanje. Predvsem zato, ker bodo v ospredje prišli tudi vrhunski slovenski športniki. Tudi leto 2023 se bo začelo v polnem slogu in s tekmovanji, ki bodo marsikoga prikovala pred televizijske sprejemnike.

Tradicionalni skok v novo leto

Konec leta je tradicionalno že v znamenju nordijskih skokov. 29. 12 se namreč v Oberstdorfu začenja novoletna turneja za moške, ki se bo na prvi novoletni dan nadaljevala v Garmisch-Partenkirchnu in nato še 4. 1. v Innsbrucku ter 6. 1. 2023 v Bischofshofnu. Naši orli so nedvomno pripravljeni na boj za zlatega orla, ki sta ga do zdaj osvojila le dva slovenska skakalca, Primož Peterka in Peter Prevc. Je prišel čas za novo slovensko zmagoslavje?

Zadnji dan starega in prvi dan novega leta pa bo v Ljubnem ženska silvestrska turneja. Domače prizorišče in fenomenalna množica navijačev bosta še dodatna spodbuda za naše vražje skakalke. Zlata sova je pripravljena na novo lastnico, bo pristala v rokah kakšne slovenske skakalke?

V Planici bo od 22. 2. 2023 do 5. 3. 2023 potekalo nordijsko svetovno prvenstvo. FOTO: Depositphotos

V novem letu nordijce čaka še zelo pomemben tekmovalni dogodek - svetovno prvenstvo v domači Planici, ki bo od 22. 2. 2023 do 5. 3. 2023. Organizatorji menijo, da bo Planico in Kranjsko Goro med svetovnim prvenstvom obiskalo 250.000 ljudi, od tega 2500 športnikov in spremljevalcev iz več kot 60 držav. Razdelili bodo 24 kompletov odličij, in prav naše šampionke in šampioni spadajo v ožji krog favoritov.

Živahno tudi na belih strminah

Žan Kranjec in Ilka Štuhec sta že v začetku sezone napovedala, da bo letošnja tekmovalna sezona nekaj posebnega. Rezultati so odlični, zato naraščajo tudi apetiti. Po razburljivem decembrskem dogajanju nas takoj januarja čaka pravi maraton alpskih tekmovanj. Najprej 4. januarja v Zagrebu, kjer bosta dva slaloma za ženske, nato pa še 7. in 8. januarja v Kranjski Gori, kjer bosta dve tekmi za zlato lisico.

Moški bodo isti konec tedna tekmovali na klasični progi v Adelbodnu, kjer bosta potekala tako slalom kot veleslalom. Smučarska karavana se bo nato selila na številna tradicionalna evropska prizorišča – St. Anton, Wengen, Cortina d'Apezzo in Kitzbühel.

Po zelo intenzivnem januarju pa smučarje čaka pravi vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Courchevelu in Meribelu, ki bo od 6. do 19. februarja.

Januar v znamenju športne raznolikosti

Ne pozabimo seveda na biatlon, kjer so letos vse oči uprte v izjemno Anamarijo Lampič, ki je iz smučarskega teka presedlala v biatlon in takoj dokazala, da se bo tudi v tej disciplini potegovala za najvišja mesta. In če ostajamo na snegu, ne smemo pozabiti niti na deskanje, kjer imamo kar nekaj asov v rokavu. Gloria Kotnik je prav decembra dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in tako napovedala, da bo poskrbela še za veliko pozitivne drame med svojimi navijači tudi v nadaljevanju sezone.

Ne samo na snegu, športno dogajanje bo v naslednjih tednih dobilo nove obrate v ekipnih športih, seveda bodo naše oči najbolj usmerjene v naše klubske lige in v športne mojstrovine številnih naših športnikov po vsem svetu.

Tudi ljubitelji tenisa bodo po krajšem tekmovalnem premoru spet prišli na svoj račun. 16. januarja se namreč vrača Odprto prvenstvo v Avstraliji, na katerem bo Rafael Nadal branil lansko zmago, ko je dosegel svojo 21. titulo za grand slam.

