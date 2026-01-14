Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

V podcastu Skirious Problems, ki ga skupaj vodita tekača na smučeh Mika Vermeulen in James Clugnet, je avstrijski športnik brez olepševanja spregovoril o goljufijah v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Njegove izjave so dvignile precej prahu.

Vermeulen, ki danes živi na Norveškem in je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v teku na smučeh tačas na 18. mestu, je kot mladinec tekmoval v nordijski kombinaciji, preden se je povsem posvetil teku. Prav zaradi teh izkušenj dobro pozna zakulisje v skokih.

V podcastu je opisal konkretne primere sistematičnega izigravanja pravil. Po njegovih besedah so tekmovalci v spodnje perilo tlačili plastelin, da bi povečali površino skakalnega dresa, s tem pa pridobili aerodinamično prednost. Že na svoji prvi tekmi naj bi od starejšega sotekmovalca prejel navodila za sporno pritrjevanje spolovila, ki naj bi vplivalo na boljšo meritev.

»O teh trikih se je govorilo povsem odkrito,« se je spomnil Vermeulen in dodal ostro oceno: »To lahko povem s stoodstotno gotovostjo – vsi, ki so bili v smučarskih skokih ali nordijski kombinaciji diskvalificirani, so goljufali namerno. Nato pa so se opravičevali z izgovorom, češ da to počnejo vsi.«

V Ruki se je konec novembra Mika Vermeulen izkazal s tretjim mestom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Pozneje je nekoliko omilil svoje besede

Po odzivih v javnosti je Vermeulen za norveško televizijo NRK nekoliko omilil svoje besede. Kot je dejal, je govoril o dogodkih izpred približno desetih let in da športniki, ki so spodbujali takšno ravnanje, nikoli niso dosegli ravni svetovnega pokala. Ob tem je dodal, da pobude za goljufije niso prihajale od trenerjev ali vodstva ekip.

»Ne trdim, da goljufajo vsi. Pravim le, da tam, kjer goljufanje ni strogo sankcionirano, nastane kultura brezbrižnosti. In to je nevarno,« je pojasnil in pripomnil: »Ustvari se okolje, v katerem je sprejemljivo iskati luknje v pravilih.«

V smučarskih skokih se kršitve – podobno kot v nogometu – trenutno kaznujejo s sistemom rumenih in rdečih kartonov. Rdeči karton pomeni prepoved nastopa na dveh tekmah, kar se Vermeulnu zdi bistveno premila kazen. Po njegovem mnenju je manipulacija z opremo primerljiva z uporabo nedovoljenih poživil.

»Če sem povsem iskren: ko nekoga enkrat ujamejo pri goljufiji, bi ga morali izključiti za dalj časa,« je poudaril 26-letni Avstrijec.

Njegove besede znova odpirajo vprašanje nadzora, sankcij in etičnih standardov v panogah, v katerih majhne tehnične podrobnosti lahko odločajo o zmagah. In v katerih je meja med inovacijo in goljufijo pogosto nevarno tanka.