    Zimski športi

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Mika Vermeulen je tačas glavni adut avstrijskega teka na smučeh. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Galerija
    Mika Vermeulen je tačas glavni adut avstrijskega teka na smučeh. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Miha Šimnovec
    14. 1. 2026 | 19:34
    14. 1. 2026 | 19:36
    3:14
    A+A-

    V podcastu Skirious Problems, ki ga skupaj vodita tekača na smučeh Mika Vermeulen in James Clugnet, je avstrijski športnik brez olepševanja spregovoril o goljufijah v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Njegove izjave so dvignile precej prahu.

    image_alt
    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    Vermeulen, ki danes živi na Norveškem in je v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v teku na smučeh tačas na 18. mestu, je kot mladinec tekmoval v nordijski kombinaciji, preden se je povsem posvetil teku. Prav zaradi teh izkušenj dobro pozna zakulisje v skokih.

    V podcastu je opisal konkretne primere sistematičnega izigravanja pravil. Po njegovih besedah so tekmovalci v spodnje perilo tlačili plastelin, da bi povečali površino skakalnega dresa, s tem pa pridobili aerodinamično prednost. Že na svoji prvi tekmi naj bi od starejšega sotekmovalca prejel navodila za sporno pritrjevanje spolovila, ki naj bi vplivalo na boljšo meritev.

    »O teh trikih se je govorilo povsem odkrito,« se je spomnil Vermeulen in dodal ostro oceno: »To lahko povem s stoodstotno gotovostjo – vsi, ki so bili v smučarskih skokih ali nordijski kombinaciji diskvalificirani, so goljufali namerno. Nato pa so se opravičevali z izgovorom, češ da to počnejo vsi.«

    V Ruki se je konec novembra Mika Vermeulen izkazal s tretjim mestom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    V Ruki se je konec novembra Mika Vermeulen izkazal s tretjim mestom. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

    Pozneje je nekoliko omilil svoje besede

    Po odzivih v javnosti je Vermeulen za norveško televizijo NRK nekoliko omilil svoje besede. Kot je dejal, je govoril o dogodkih izpred približno desetih let in da športniki, ki so spodbujali takšno ravnanje, nikoli niso dosegli ravni svetovnega pokala. Ob tem je dodal, da pobude za goljufije niso prihajale od trenerjev ali vodstva ekip.

    »Ne trdim, da goljufajo vsi. Pravim le, da tam, kjer goljufanje ni strogo sankcionirano, nastane kultura brezbrižnosti. In to je nevarno,« je pojasnil in pripomnil: »Ustvari se okolje, v katerem je sprejemljivo iskati luknje v pravilih.«

    V smučarskih skokih se kršitve – podobno kot v nogometu – trenutno kaznujejo s sistemom rumenih in rdečih kartonov. Rdeči karton pomeni prepoved nastopa na dveh tekmah, kar se Vermeulnu zdi bistveno premila kazen. Po njegovem mnenju je manipulacija z opremo primerljiva z uporabo nedovoljenih poživil.

    »Če sem povsem iskren: ko nekoga enkrat ujamejo pri goljufiji, bi ga morali izključiti za dalj časa,« je poudaril 26-letni Avstrijec.

    Njegove besede znova odpirajo vprašanje nadzora, sankcij in etičnih standardov v panogah, v katerih majhne tehnične podrobnosti lahko odločajo o zmagah. In v katerih je meja med inovacijo in goljufijo pogosto nevarno tanka.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Sloviti Janne Ahonen pred velikim izzivom: mika ga izjemen rekord

    Legendarni Finec, ki se je v zgodovino vpisal kot eden od najboljših smučarskih skakalcev v zgodovini, se bo preizkusil še v enem športu.
    Miha Šimnovec 13. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Anže Lanišek je o tem razmišljal že pred vikendom, vedel je, da mu ne bo lahko

    Anže Lanišek je na veliki skakalnici v Zakopanah slavil tretjo zmago v sezoni in skupno 11. v svetovnem pokalu. Tudi zaradi OI bo izpustil tekmi v Saporu.
    Miha Šimnovec 12. 1. 2026 | 18:39
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Oče in brat presenetila Niko, Tepeš se noče doma živcirati

    Nika Prevc še do pete zaporedne zmage za svetovni pokal na Ljubnem. Slovenska himna po zaslugi Anžeta Laniška včeraj odmevala tudi pod skakalnico v Zakopanah.
    Miha Šimnovec 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ne bo pozabila, kako je morala s plakatom čakati ob cesti

    Nika Prevc je bila prepričljivo najboljša v včerajšnjih kvalifikacijah na Ljubnem. Zelo dobra je bila tudi Nika Vodan. Na današnji tekmi 9 slovenskih skakalk.
    Miha Šimnovec 10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: Ko enkrat misliš, da veš vse, ti je lahko lasten ego hitro v napoto

    Domen Prevc ne bo počival na zlatem orlu. Že ta konec tedna bo skušal v Zakopanah izkoristiti odsotnost nekaterih asov in še povečati skupno vodstvo.
    Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Prevc

    Nika Prevc na Ljubnem tudi za OI: Še dobro, da me je presenetilo

    Nika Prevc se že veseli domačega spektakla in zimske kulise. S srednjo skakalnico pod Rajhovko ni na ti. Bratov podvig spremljala v avtomobilu.
    Miha Šimnovec 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Ker je začel Domen živeti smučarske skoke, se je zgodilo, kar se je

    Peter Prevc o zmagoslavju brata Domna na 74. skakalni novoletni turneji, razlogih za njegovo premoč in spominih na svojega zlatega orla izpred desetih let.
    Miha Šimnovec 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem

    »Baby vandali« s petardo močno poškodovali simbol mesta

    Levu so jo postavili v usta, jo prižgali in se zabavali nad učinkom. Posnetek, ki so ga ob tem naredili, je policiste pripeljal do njih.
    13. 1. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Arktika

    Boj za Grenlandijo se zaostruje

    Predstavniki ZDA, Danske in Grenlandije so soglašali, da ne soglašajo, in vsak po svoje upali na večje razumevanje v prihodnosti.
    Barbara Kramžar 14. 1. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    34. izbor

    Slovenski avto leta: zmaga za električnega renaulta 5

    Prvič doslej je prvo mesto osvojil električni avtomobil. Drugi je bil audi A5, tretja dacia bigster.
    Gašper Boncelj 14. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora

    Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

    Žrtev ruske agresije v dveh letih potrebuje 135 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli. Dve tretjini denarja bosta prišli iz EU.
    Peter Žerjavič 14. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delove novinarske nagrade

    Nagradi za življenjsko delo Tonetu Hočevarju in Mihu Jenku

    Nagrade za izstopajoče dosežke Nejcu Goletu, Vesni Milek, Saši Bojc, Tini Horvat in Delovim podkastom, fotografijo leta je posnel Blaž Samec.
    Dejan Kotnik 14. 1. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora

    Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

    Žrtev ruske agresije v dveh letih potrebuje 135 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli. Dve tretjini denarja bosta prišli iz EU.
    Peter Žerjavič 14. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delove novinarske nagrade

    Nagradi za življenjsko delo Tonetu Hočevarju in Mihu Jenku

    Nagrade za izstopajoče dosežke Nejcu Goletu, Vesni Milek, Saši Bojc, Tini Horvat in Delovim podkastom, fotografijo leta je posnel Blaž Samec.
    Dejan Kotnik 14. 1. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

