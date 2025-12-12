Vrhuski rezultat Polone Klemenčič, Jakov Fak neprepoznaven

Na šprintu biatlonk za svetovni pokal v Hochfilznu je Polona Klemenčič navdušila z izvrstnim desetim mestom. Brez ene napake na strelišču bi se lahko na tekmi, ki jo je zaradi bolezni izpustila Anamarija Lampič, borila celo za stopničke. Nekoliko slabše so tekmovali fantje, najboljši Slovenec je bil Lovro Planko, Jakov Fak je bil tekaško vnovič zelo skromen.

Po prvem streljanju je bila z vsemi zadetimi tarčami na izjemnem četrtem mestu, veseli pa dejstvo, da je bila v teku konkurenčna nekaterim najboljšim tekmovalkam v svetovnem pokalu. Na drugem strelskem postanku je žal zgrešila eno tarčo, sicer bi se borila celo za oder za zmagovalke.

»Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna, čeprav mi je malce škoda strela stoje, ki sem ga oddala prezgodaj. Sicer sem se počutila odlično in hvala tudi servisu,« je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Klemenčičeva.

V zadnji krog se je podala z osmega mesta, a sta bili tik za njo izvrstni tekačici Elvira Öberg in Karoline Knotten. Vseeno je Slovenka prehitela Estonko Susan Kuelm in tako prvič v karieri prišla med deseterico svetovnega pokala. Za nameček je bila najboljša tudi na progi, zato se že lahko veselimo nedeljskega zasledovanja, kjer bo napadala novo vrhunsko uvrstitev.

Lena Repinc je bila z dvema zgrešenima tarčama 56. Brez uvrstitve na zasledovalno tekmo sta ostali debitantka Ela Sever na 85. mestu (kljub trem napakam se je s prvo tekmo na velikem odru spopadal izvrstno), Živa Klemenčič je bila 98. Zmagala je Francozinja Lou Jeanmonnot, ki je za dobrih 15 sekund premagala Norvežanko Karoline Offigstad Knotten, tretja je bila Hanna Öberg.

»Naredila je tako, kot zna in sem vesel zanjo. Upam, da je dobila nekaj samozaupanja. Škoda mi je dveh zgrešenih strelov Lene Repinc, ki je sposobna narediti več. Ela Sever je danes debitirala v svetovnem pokalu in naredila eno super tekmo, je še zelo mlada,« izpostavlja trener Janez Marič, ki svoje delo za zdaj opravlja odlično.

Lovro Planko ima veliko hitrosti, popraviti pa mora streljanje

Lovro Planko je letos v izvrstni formi. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V moški konkurenci se je zmage razveselil Italijan Tommaso Giacomel, ki je bil 4 sekunde hitrejši od Francoza Erica Perrota. Še dve sekundi več je zaostal Nemec Philipp Horn na tretjem mestu. Odlično je tekel mladi Lovro Planko, letos najboljši slovenski biatlonec, ki je vrhunski rezultat tokrat zapravil na strelišču, kjer je bil nenatančen kar trikrat. To je naposled zadoščalo za 37. mesto, zasledovalno tekmo bo jutri začel z zaostankom 1:46.

Le mesto za njim je zaostal Miha Dovžan, ki je po popolnem streljanju leže stoje zgrešil dvakrat, a osvojil nove točke svetovnega pokala. Povsem se je začetek sezone pokvaril Jakovu Faku, ki je z dvema zgrešenima tarčama s 60. mestom za las ujel zasledovalno tekmo, kjer si vnovič ne more obetati odmevnejšega rezultata.

»Ob takem streljanju ne morem biti zadovoljen. Lovro je bil s tremi zgrešenimi tarčami 37. Pokazal je, da lahko super teče, enako danes tudi Miha. Treba bo streljati bolje, največ en kazenski krog na tekmo. Danes so vsi delali napake. Veseli me, da smo naredili korak naprej v teku. Pohvaliti je potrebno tudi servis. Cilj nam ni, da se uvrščamo na zasledovalno tekmo, a moramo sprejeti to, kar smo dosegli,« je povedal trener slovenske reprezentance Janez Marič.