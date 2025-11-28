Vrnitev na sneg? Bomo videli čez eno leto ...

Med številnimi poškodbami alpskih smučark v zadnjih tednih – tako žal tudi naše Neje Dvornik, pred začetkom sezone pa Andreje Slokar –, je posebej odmeval primer Lare Gut-Behrami. Vodilna zvezdnica med švicarskimi športnicami si je namreč med pripravami na severnoameriško turnejo na Copper Mountainu strgala križne vezi levega kolena, kot je potrdil temeljit pregled po vrnitvi v domovino. In tako je bilo jasno, da je za njo sezona končana.

Iz športnega zornega kota je to posebej boleče, ker prav ta zima prinaša olimpijske igre, na katerih bi v Cortini d'Ampezzo svetlolaska v superveleslalomu branila zlato kolajno iz Pekinga 2022. Pa se bo sploh še kdaj vrnila k tekmovanjem? To je bilo pričakovano vprašanje številnih spremljevalcev smučanja glede na njenih 34 let ter res dolgo kariero.

Odgovor pa je ponudilla v prvem javnem nastopu po poškodbi, na novinarski konferenci prek spleta. »Zelo rada imam smučanje in veselim se dneva, ko bom spet zdrava. Glede tega, če bom še tekmovala, pa res ne morem govoriti. Vse bo jasno čez eno leto,« je dejala.