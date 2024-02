Vrnitev svetovne rekorderke, na mladinskem DP zmagi Taje in Eneja

Po treh tednih premora se bo nadaljeval ženski svetovni pokal v smučarskih skokih. V Hinzenbachu bodo ves spored s kvalifikacijami vred opravili v soboto in nedeljo, v slovensko ekipo pa se po zdravstvenih težavah, zaradi katerih je bila prisiljena izpustiti tekme v Zau, na Ljubnem in v Willingenu, vrača Ema Klinec.

Ob svetovni rekorderki bodo naše barve v Zgornji Avstriji branile še vodilna v skupni razvrstitvi za svetovni pokal Nika Prevc, Nika Križnar, Katra Komar, mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar ter mladinska olimpijska šampionka Taja Bodlaj, ki se je sinoči na 100-metrski skakalnici v Planici ovenčala še z naslovom mladinske državne prvakinje (do 18 let).

Taja Bodlaj je sinoči v Planici skočila do naslova mladinske državne prvakinje. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nadarjena skakalka iz NSK Tržič FMG je zmagala s skokoma, dolgima 100 in 101 meter, s katerima je za tri točke ugnala Erzarjevo (SSK Ihan, 99 m in 101 m). Tretja je bila Urša Vidmar (SSK Ilirija, 100,5 m in 92 m), četrta Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG, 92 m in 89,5 m), peta pa nordijska kombinatorka Teja Pavec (SK Triglav Kranj, 91,5 m in 89 m).

Med fanti si je naslov mladinskega državnega prvaka (do 18 let) priskakal Enej Faletič (SSK Velenje, 99 m in 97 m), drugi je bil Jaka Kramer (SSK Ljubno BTC, 96,5 m in 96 m), tretji pa Urban Šimnic (ND Rateče-Planica, 95,5 m in 93 m). Tik pod zmagovalnim odrom sta pristala Timo Šimnovec (SSK Mengeš, 94 m in 93 m) in Žiga Balažič (Sk Triglav Kranj, 93 m in 93 m).

Domen Prevc je v Saporu poletel do odmevne zmage. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Moški svetovni pokal pa se bo nadaljeval na letalnici Heinija Klopferja v Oberstdorfu, kjer bodo že jutri (16.40) kvalifikacije za sobotno posamično tekmo (16.00). V petek bo tam na sporedu superekipna preizkušnja (15.45), v nedeljo pa še druga posamična tekma (16.00). Pod slovensko zastavo bo letela ista peterica kot nazadnje v Saporu, ob nedeljskem zmagovalcu Domnu Prevcu torej še njegov brat Peter Prevc, Lovro Kos, Žak Mogel in Timi Zajc.