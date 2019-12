Vsakič v napad na najboljše tri

Ljubljana – Dva tedna za moškimi sezono svetovnega pokala začenjajo tudi smučarske skakalke. Za uvod jih v soboto in nedeljo čakata preizkušnji v Lillehammerju, skupno pa je v koledarju 23 tekem, 21 posamičnih in dve ekipi. Dve bosta tudi na Ljubnem (22. in 23. 2.), ki bo seveda eden glavnih ciljev močne slovenske ekipe, v kateri visokih ambicij ne skrivajo.



Če bi se po poletju zima poznala, potem bi se Slovenkam obetala izjemna sezona, saj so v veliki nagradi osvojile pokal narodov, med posameznicami pa je bila v skupnem seštevku Nika Križnar druga in Urša Bogataj četrta. A to je bilo bolj ekspresno tekmovanje, saj so bile v posamični konkurenci zgolj tri tekme, zasedba ni bila popolna … »Skoki so vendarle zimski šport in ostale tekmovalke bodo zdaj bolj pritisnile, a mislim, da smo dobro pripravljeni,« pravi glavni trener Zoran Zupančič, ki je moral v zadnjem obdobju treninge prilagajati vremenu, ves november je pač skakalke motil dež. Vseeno so tekmovalke opravile zadovoljivo število poskusov na ledeni smučini, kazale lepe skoke, a razumljivo da ti še niso bili stanovitni. Na štartu sezone je pač vedno izjemno pomembno tudi lovljenje ritma.



»Kljub temu, da en mesec treningi niso bili idealni, so tekmovalke na visoki ravni, upam, da se bodo dobro znašle že ob prvem stiku s snegom in bomo že takoj na začetku močni. Resda ne vemo, kako močna je konkurenca, a želimo se vmešati v boj za najvišja mesta," pravi Zupančič, ki je danes na Norveško odpeljal Uršo Bogataj, Niko Križnar, Emo Klinec, Jernejo Brecl, Majo Vtič in Špelo Rogelj. Po internih kvalifikacijah na treningu je doma ostala Katra Komar.

Vrnitev Eme Klinec

V ekipo se torej vrača Ema Klinec, ki je odlično začela prejšnjo sezono, saj je na uvodnih petih tekmah dvakrat osvojila 3. mesto, enkrat pa končala tik pod zmagovalnim odrom. A že decembra se je poškodovala na državnem prvenstvu v Planici in tekmovalne zime je bilo zanjo konec. Takoj po operaciji kolena je bila z mislimi že pri novi sezoni in vrnitvi med najboljše. Na skakalnici se je kolegicam pridružila avgusta, torej s trimesečnim zamikom, za razvoj moči in število skokov je imela na voljo premalo časa, a je vseeno dobro pripravljena.



»Ema je naredila vse, kar je lahko, da bi se vrnila tja, kjer je bila lani. Morda ji to ne bo uspelo takoj, a s takšnim delom ji bo gotovo kmalu. Njena pripravljenost je na visoki ravni, vsekakor maksimalni, ki jo je lahko dosegla. Njeni prvi skoki so bili zelo dobri, je pa po daljši odsotnosti navada, da tekmovalec v nadaljevanju nekoliko zaniha,« pravi slovenski selektor, ki na uvodu največ pričakuje od Bogatajeva in Križnarjeve, najboljših Slovenk prejšnje zime v skupnem seštevku (tega je sicer dobila Maren Lundby). Križnarjeva je bila peta in Bogatajeva enajsta.



V sezoni brez velikega tekmovanja bodo cilji slovenske ekipe visoki pravzaprav na vsaki tekmi. »Čim večkrat želimo napasti stopničke, naše skakalke so jih sposobne osvajati. Drugi cilj sta tekmi na domačem prizorišču, takrat želimo biti v naletu, pomembna pa bo tudi skandinavska turneja, saj smo v prejšnji sezoni ostali dolžniki. Seveda pa bo poseben poudarek tudi na tem, da ostanejo skakalke zdrave, nepoškodovane,« še pravi Zupančič.