FOTO:Vzhičena Federica Brignone: Ta proga je nora!

Kranjska Gora

Prizadevni prireditelji so po selitvi iz Maribora v Kranjsko Goro storili vse za kar najboljše razmere na progi.

FOTO: Matej Družnik/Delo

56. Zlata lisica. FOTO: Infografika Delo

Dragoceni Metini trenutki z domačimi

Petra Vlhova bo imela v Kranjski Gori številčno podporo slovaških navijačev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Meta Hrovat bo tekmovala na domačem smučišču. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Ko so lisičke pokukale iz pohorskih brlogov, sta jih nekoč zunaj pričakala mraz iz sneg. A ti časi se očitno oddaljujejo. Po dveh letih so jo zaradi toplega vetra in odjuge spet morale ucvreti na Gorenjsko. Tudi v Kekčevi deželi ni več pravega zimskega paradiža, a nižje temperature omogočajo vsaj spodobno pripravo proge. In nad slednjo so bili med včerajšnjim uradnim treningom navdušeni vsi – domače in tuje smučarke, trenerji, drugi spremljevalci.Jutrišnji veleslalom se bo začel ob 10. uri, tekma na drugi progi bo tri ure pozneje, glavni trener slovenskih dekletpa je napovedal že pravi spektakel na snegu. »Poglejte, smučarke so uživale v teh sončnih žarkih, proga pa je očitno vrhunsko pripravljena. Res so Štajerci in Kranjskogorci opravili izjemno nalogo. Verjemite mi, tako dobrega prostega smučanja za tekmovalke na preizkusu terena še ni bilo,« kar ni bilo koncu navdušenja Jeseničana, ki se je pred to sezono po daljšem času vrnil k slovenski reprezentanci.Z izjemnimi izkušnjami iz tujine, zlasti ob delu pri avstrijski izbrani vrsti, glede na vložek in prepoznavnost v okolju prvi velesili alpskega smučanja, se je doma ambiciozno lotil dela, a dosedanji del zime tekmovalnega apetita slovenske ženske zasedbe še ni potešil. Zato tudi ni presenetljivo Slivnikovo razmišljanje v pričakovanju Zlate lisice 2020 – »Verjamem, da bodo naše reprezentantke smučale, kot znajo. Moj cilj je za sleherno tekmovalko na domačem prizorišču doseči najboljši izidi zime.«In dejansko je za sleherno od tistih, ki bodo branile slovenske barve v domačem okolju, tekma na podkorenski strmini prav posebna. Kar bi bila tudi na mariborskem snežnem štadionu, ko bi iz štartne hišice segel pogled k Pekrski gorci, Piramidi in gričem v smeri Dravskega polja. Toda namesto da bi tam kurenti v slogu starega izročila preganjali mrzlo zimo, zdaj te sploh več ne občutijo. In seveda bi tisti iz domačih krajev raje ostali v objemu Pohorja, toda ko smo v ciljnem prostoru po koncu treninga srečevali nekatere stare mariborske volkove lisičjih tekem, smo se lahko vnovič prepričali, da brez selitve dejansko ni šlo. S slovenskega severovzhoda so namreč sporočali, da je tudi v večernih urah, denimo okrog devetih, temperatura zraka krepko nad ničlo ...»Ne, nič ni narobe s Kranjsko Goro in to podkorensko progo, toda raje bi bila zdaj v Mariboru. Zakaj? Ne vem, tako sem si zamislila, sleherna sprememba načrta pa te že lahko vsaj za hip zmede,« nam je dejala, športnica leta 2019 na Slovaškem, s katero bomo daljši pogovor objavili v prihodnjih dneh. Spremlja jo pisana ekipa rojakov in italijanskih strokovnjakov, med katerimi prva beseda pripada glavnemu trenerju, ki je nekoč vodil strokovni programTako se v navzočnosti Italijanov ni mogoče izogniti pogovorom o primerjavi med upokojeno našo šampionko in Vlhovo. V taboru slednje zdaj sanjajo o malem kristalnem globusu, izkušenj si doslej še ni nabrala toliko kot ob svojih največjih podvigih Mazejeva, za obe pa je značilno, da se s hujšimi poškodbami nista srečevali.Sicer pa se bo 24-letnica, doma iz Liptovskega Mikulaša blizu Jasne, največjega smučarskega središča na Slovaškem, danes odločno lotila boja z Italijanko, zdaj vodilno v veleslalomski razvrstitvi sezone. Slednja se ji kajpak ne bo kar tako dala, še posebej ob tako dobrem razpoloženju, kot ga je bilo pri njej zaznati včeraj. Pohvale na naslov očitno res vrhunsko pripravljenega prizorišča tekme so si kar sledile, a najbolj vzhičena med vsemi je bila prav omenjena italijanska smučarka.»Ta proga je nora! Res je trda in prav na takšni najraje tekmujem. Močno sem si želela v Maribor, saj se tam še nikdar nisem uvrstila na stopničke, toda zdaj bo tudi tu prav lepo tekmovati,« je dejala 29-letna Milančanka, tudi navdušena nogometna privrženka. V domačem mestu pripada rdeče-črnemu taboru AC Milan, pred njenim moštvom je jutri pomembna tekma na San Siru s Torinom. Takrat pa bo za njo že kranjskogorski konec tedna, v katerem bo očitno včerajšnje navdušenje s treninga prenesla še na tekmo.Slovenskih slalomistk in veleslalomistk prav v družbi najboljših ni. Med slednjimi je najvišje Meta Hrovat, zdaj 11. v razvrstitvi discipline. Pred domačim pragom bo pod posebnim drobnogledom. Tako je bilo že včeraj na treningu, ko so ji sosedje, sorodniki, nekdanji sošolci na prizorišču zaželeli srečo. In se z njo tudi fotografirali. Redki so namreč trenutki med tekmovalno zimo, ko se ji ponudi priložnost pristnega srečanja z domačimi.