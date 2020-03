Werner Schuster zavrnil vodenje Stefana Krafta & Co.

Ljubljana – Avstrijski skakalni as Stefan Kraft je komaj dobro prejel veliki kristalni globus za skupno zmago v predčasno končani sezoni svetovnega pokala 2019/20, že ga je glavni trener avstrijske vrste Andreas Felder – kakor tudi njegove reprezentančne kolege – presenetil z odločitvijo, da se po dveh letih umika s položaja selektorja. Za ta nepričakovani korak se je odločil iz družinskih razlogov.



Felder je namreč sredi prejšnjega meseca, prav za valentinovo, pri 57 letih še tretjič postal očka, po 30-letni Anni in dve leti mlajšem Björnu se je pred dobrim mesecem razveselil še druge hčerke –​ Nine. »Vloga glavnega trenerja avstrijske reprezentance zahteva celega človeka, kar ni več združljivo z mojim zasebnim življenjem. Po rojstvu hčerkice preprosto nimam dovolj časa za izzive, ki so pred našimi skakalci. Zadnji dve leti sta bili zame obogatitev, na srečo smo bili športno uspešni,« je svojo odločitev obrazložil Felder, potem ko je dve leti pred iztekom prekinil pogodbo z vodstvom avstrijske smučarske zveze (ÖSV).



Pod njegovim vodstvom so rdeče-belo-rdeči »orli« v minulih dveh zimah nanizali 40 uvrstitev med najboljšo trojico, od tega enajst zmag, na lanskem nordijskem SP v Seefeldu in Innsbrucku pa se je s svojimi izbranci veselil srebrne kolajne na ekipni preizkušnji in bronaste Stefana Krafta na posamični tekmi.

Ekipo prevzel v slabem stanju

V krovni organizaciji naših severnih sosedov so se mu zahvalili za opravljeno delo. »Zveza in jaz se Andreasu ne moreva dovolj zahvaliti za vse, kar je naredil. Moštvo je namreč pred dvema letoma prevzel v zelo slabem položaju in krivuljo spet obrnil navzgor. Skakalcem je znova vcepil samozavest,« je poudaril športni direktor Mario Stecher.



Kdo bo Felderja, svetovnega prvaka v smučarskih poletih na Kulmu 1986 in leto pozneje tudi na veliki skakalnici v Oberstdorfu ter skupnega zmagovalca svetovnega pokala v sezoni 1990/91, nasledil na položaju glavnega trenerja Avstrijcev, še ni znano.



Odgovorni v avstrijski zvezi prisegajo na domače znanje, zato so že potrkali na vrata Wernerja Schusterja, med letoma 2008 in 2019 uspešnega selektorja Nemcev, ki je v minuli zimi kot osebni trener pomagal Gregorju Schlierenzauerju. Toda 50-letni strokovnjak iz Hirschegga na avstrijskem Štajerskem jih je zavrnil, rekoč, da bo nadaljeval delo na smučarski gimnaziji v Stamsu, zato Stecher & Co. že iščejo naprej.



»V prihodnji zimi je pred nami več vrhuncev, ob nordijskem SP v Oberstdorfu (med 23. februarjem in 7. marcem 2021) tudi preloženo SP v smučarskih poletih v Planici (datum še ni znan), nakar se bomo morali že osredotočiti na OI v Pekingu 2022. Zato moramo zdaj izbrati ustrezno strokovno vodstvo. Za krmilo reprezentance bomo postavili domačega strokovnjaka. Imamo namreč dovolj dobrih trenerjev, ki znajo voditi našo barko,« je poudaril Stecher. Krafta in druge Avstrijce sta sicer v Rasnovu, kamor Felder pred mesecem ni odpotoval zaradi rojstva hčerkice, vodila njegova pomočnika Harald Diess in Robert Treitinger.