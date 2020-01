Yulu po Madonni in Adelbodnu še Kitzbühel

Švicar Daniel Yule je zmagovalec prestižne slalomske tekme za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. Yule je dobil sosedski dvoboj za zmago z Avstrijcem Marcom Schwarzem (+0,12). Tretje mesto je pripadlo Francozu Clementu Noelu (+0,37). Finale je bil brez slovenskega pridiha.



Yule je januarja po slalomih v Madonni di Campiglio in Adelbodnu dobil še slalom, s katerim se je zaokrožil tridnevni tekmovalni spored jubilejnega 80. pokala Hahnenkamm.



Zmaga mu je prinesla rekordno nagrado v višini 100.000 evrov, toliko je dobil tudi zmagovalec sobotnega smuka Matthias Mayer.



Švicar je z zmago skočil tudi na drugo mesto v slalomski razvrstitvi. Pred Yulom je le še Norvežan Henrik Kristoffersen, ki si je danes razdelil četrto mesto z 19-letnim rojakom Lucasom Braathenom, presenetljivim vodilnim po prvi vožnji. Kristoffersen je sicer znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku zime.



Slovenca Štefan Hadalin in Žan Kranjec se nista uvrstila v finale sedmega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev. Prvič v tej zimi na moškem slalomu v drugi vožnji ni bilo slovenskega predstavnika. To je druga zaporedna slovenska ničla ta konec tedna v Kitzbühelu, potem ko se slovenska smukaška trojica Boštjan Kline, Klemen Kosi in Miha Hrobat ni prebila med dobitnike smukaških točk za točkovanje svetovnega pokala.



Najhitreje je prvo progo prevozil 19-letni Braathen, ki je prvič prevzel mesto vodilnega po prvi vožnji, a je v finalu izgubil boj za stopničke. S četrtim mestom je vseeno vpisal dosežek kariere.



Za presenetljivo spremembo vodstva je poskrbel s startno številko 34. Švicarja Yula, ki se je na progo pognal kot drugi in je vodil večji del prve vožnje, je za 33 stotink sekunde potisnil na drugo mesto. Tretji čas prve vožnje je pripadel domačemu matadorju Michaelu Mattu, ki je tekmo končal na šestem mestu. Yule pa je v finalu odbil napad najstniškega izzivalca.

Po jubilejnem 80. pokalu Hahnenkamm se bo moška karavana najprej preselila v Schladming, kjer bo v torek na sporedu slalom pod žarometi, nato pa se najboljši smučarji selijo na drugo stran avstrijsko-nemške meje v Garmisch-Partenkirchen. Tam bo 1. februarja na sporedu smuk, 2. februarja pa veleslalom, na katerem bo Žan Kranjec prvič nastopil oblečen v rdečo majico vodilnega veleslalomista.



Lani sta Hadalin in Kranjec slalom na strmini Ganslern končala na 12. oziroma 24. mestu. Hadalin je sicer imel na žrebu startnih številk slaloma precejšnjo srečo, saj mu je pripadla številka 8, tik za elitno sedmerico, s katero pa ni zadovoljil pričakovanj.



Hadalinov zaostanek 2,79 sekunde je bil kar 1,39 sekunde počasnejši od finala. Kranjec je bil 29 stotink sekunde hitrejši od moštvenega partnerja, a še vedno sekundo in 10 stotink počasnejši od prve trideseterice. Slovenca sta zasedla 53. in 55. mesto od 61 uvrščenih.