Začenja se planiški skakalni praznik

Danes se bo ob 15. uri z uradnim preizkusom letalnice bratov Gorišek začel petdnevni planiški skakalni praznik, s katerim se bo končala 44. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prvi se bo po planiški velikanki spustil Bor Pavlovčič, ki je pod Poncami napovedal konec kariere.

Slovenski skakalci so pred finalom v en glas poudarili, da se veselijo še zadnjega dejanja kar pet mesecev dolge sezone in da bi jo bilo lepo končati na stopničkah.

Poleg zlate četverice iz Planice, Timija Zajca, Anžeta Laniška, Lovra Kosa in Žige Jelarja, slednji sicer po bolezni še nima zelene luči za nastop, bodo nato v četrtkovih kvalifikacijah (10.30) leteli še Domen Prevc, Žak Mogel in Rok Masle.

Dvakratni svetovni prvak iz Planice Zajc je pred finalom dejal, da po njegovem ta konec tedna svetovnega rekorda ne bo moč doseči. Tega ima že od leta 2017 v lasti Avstrijec Stefan Kraft.

»Mislim, da rekorda letos ne bomo videli, saj za to ni pogojev. Letalnice enostavno proti izteku niso dovolj globoke, da bi se dalo leteti tako daleč. Že v Vikersundu, ko je Kraft poletel do 249 metrov, je rekel tudi sam, da je spodaj enostavno premalo prostora,« je dejal Zajc.

V okviru nacionalnega paketa pa so priložnost za nastop na poletih pred domačimi navijači dobili tudi Tilen Bartol, ki bo pod Poncami tako kot Pavlovčič in Cene Prevc končal kariero, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Jernej Presečnik in Rok Oblak.

V petek je na sporedu prva posamična tekma s prvo serijo ob 15. uri. Sobota je tradicionalno rezervirana za ekipno preizkušnjo, ta bo ob 10. uri, v nedeljo pa sledi še sklepna tekma sezone najboljših 30 v svetovnem pokalu prav tako ob 10. uri.