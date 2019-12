Z dvignjeno glavo iz mesta tankov, toda grenak priokus ostaja (VIDEO)

V Lillehammerju razred zase Maren Lundby

Ema Klinec je minuli konec tedna v Lillehammerju obakrat pristala na nehvaležnem četrtem mestu. Na sobotni tekmi je stopničke zgrešila za 4,7, včeraj le za 2,6 točke. Foto Blaž Samec

Ljubljana – Nižni Tagil, tretja postaja 41. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, slovenskim reprezentantom ni prinesel toliko veselja kot uvodni dve v Visli in Ruki. Rusijo je namreč zares zadovoljen zapuščal le, ki mu je bilo minuli konec tedna na veliki napravi Štorklja (HS-134) usojeno osmo mesto.Zanimivo, da je obakrat v finalu nazadoval; včeraj je izgubil eno mesto, v soboto pa kar sedem, potem ko je po uvodni seriji vodil. »Zadovoljen sem, ker sem ves vikend kazal skoke na visoki ravni. Dvakrat sem se prebil med deseterico, tako da grem lahko z dvignjeno glavo iz Nižnega Tagila,« je najstarejši od bratov Prevc potegnil črto pod svoje nastope v industrijskem mestu na virtualni meji med Evropo in Azijo.Po zamujeni priložnosti na prvi tekmi v Nižnem Tagilu, kjer ima – mimogrede – sedež največji proizvajalec tankov na svetu (Uralvagonzavod – UVZ), je sicer pri Petru ostal tudi grenak priokus. »V drugi seriji se mi je prikradla manjša napaka, za te pa v svetovnem vrhu ni prostora. Toda po nastopih na treningu in v kvalifikacijah bi težko upal na preboj med deseterico, zato sem zadovoljen z doseženim,« je ponovil udarni član kranjskega Triglava in po (osnovno)šolsko ocenil svoj sobotni nastop: »Prvi skok je bil odličen, drugi dober, osmo mesto pa prav dobro.«Na prvi tekmi, na kateri je na Slatnarjevih smučeh do krstne zmage v svetovnem pokalu senzacionalno poletel Japonec, se je od Slovencev s 14. mestom do točk dokopal le še, na drugi pa ob 27-letniku iz Dolenje vasi pri Železnikih in štiri leta mlajšem Domžalčanu, ki je včeraj zasedel 28. mesto in v skupni razvrstitvi nazadoval na šesto, tudi desetouvrščeni»S tokratnim rezultatom sem kar zadovoljen. Naredil sem dva povprečna oziroma kar solidna skoka, ki sta se mi lepo pokrila tudi z razmerami. Zato grem lahko mirno naprej,« je omenil 19-letni Štajerec, ki je po ponesrečenem petkovem kvalifikacijskem nastopu tako hitro in jezno odvihral iz izteka, da mu še kamerman ni mogel slediti.Nobenih razlogov za zadovoljstvo pa niso imeli preostali naši skakalci(37. in 40.),(38. in 43.),(47.) in Anže Semenič, ki si sicer s 142,5 metra s finala celinskega pokala 2015 lasti celo neuradni rekord Štorklje, tokrat pa je obakrat obtičal že v kvalifikacijah.Za konec je bil najbolj nasmejan, ki je včeraj slavil prvo zmago v sezoni in skupno 17. v svetovnem pokalu. »Tokrat sem tvegal in napadel, kar se mi je izplačalo. Seveda sem imel pri tem tudi srečo,« je priznal 26-letni Avstrijec, ki sta mu družbo na odru za najboljše delala Švicarin Japonec, čigar ime in priimek sta se po uvodni seriji bleščala še na vrhu semaforja rezultatov. Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Klingenthalu.Uvodni ženski preizkušnji za svetovni pokal v Lillehammerju pa je z naskokom dobila domača šampionka. V soboto je 25-letna Norvežanka kar za 24,4 točke ugnala najbližjo zasledovalko, Avstrijko, včeraj pa se je Lundbyjevi najbolj – na 15,3 točke – približala Evina rojakinja, dan prej kot tretja prav tako na zmagovalnem odru.Ni veliko manjkalo, pa bi že na prvi preizkušnji med elito po januarski operaciji kolena na zmagovalni oder skočila, ki jo je na nehvaležnem četrtem mestu od Hölzlove ločilo le 4,7 točke. Še bližje stopničkam je bila 21-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko včeraj, ko je kot četrta za tretjeuvrščeno Japonkozaostala za le 2,6 točke.»Zadovoljna sem z ravnjo skakanja, za stopničke pa bo treba narediti dva super skoka. Na obeh tekmah so se mi v nastope prikradle rahle napake,« je razložila Klinčeva.je 11. mestu dodala sedmo, tik za njo je včeraj pristala, ki je sobotno tekmo končala na 16. mestu, po enkrat pa so od Slovenk minuli konec tedna točke osvojile(29. in 36.),(34. in 22.) in(35. in 28.). Naslednja preizkušnja za svetovni pokal bo v soboto v Klingenthalu, kjer bo Vtičevo v naši ekipi zamenjala