Z enourno zamudo le začeli preizkus letalnice v Planici, najdaljši Prišlič

V Planici so v prelepem sončnem vremenu uspešno spravili pod streho preizkus letalnice bratov Gorišek, ki bo od jutri do nedelje gostila sklepno dejanje 45. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih. Kot prvi se je po zaletišču z novo ledeno smučino znova spustil Rok Tarman, ki ga je odneslo 212 metrov daleč.

Tako kot lani je najdlje spet odneslo izkušenega letalca Ernesta Prišliča, ki je odjadral do 222 metrov, najbolj pa se mu je približal Jernej Presečnik (219 m). Gledalci so v prvi seriji skupaj videli šest poletov prek »magične meje«.

Preizkus letalnice se je sicer zaradi popravkov smučine in okvare semaforja začel z več kot enourno zamudo.

Jutri se bo v Planici začel tekmovalni spored: ob 8. uri bodo na letalnici prižgali zeleno luč za uradni trening, dve ure pozneje pa še za kvalifikacije skakalcev. Ob 17. uri bo na Bloudkovi srednji skakalnici sledila še zadnja ženska tekma sezone za svetovni pokal, po kateri bo Nika Prevc prejela veliki kristalni globus.