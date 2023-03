Z Meto Hrovat so se pogovorili o možnostih za vrnitev na tekmovanja

Vodja slovenskih smučarskih reprezentanc Janez Slivnik je danes v izjavi za STA potrdil pogovore z Meto Hrovat o možni vrnitvi v slovensko žensko reprezentanco v alpskem smučanju. Hrovatova je lani oktobra nepričakovano končala kariero, a ji vodstvo reprezentanc vrat ni zaprlo ter je naklonjeno njeni vrnitvi v tekmovalni pogon.

»Z Meto sva se pogovarjala,« je povedal Slivnik na medijskem druženju v Kranjski Gori po tekmah državnega prvenstva v veleslalomu. Do pogovora je prišlo na Slivnikovo pobudo. Nekdanjo reprezentantko, ki je 2. marca dopolnila 25 let, je namreč želel seznaniti z možnostmi in postopki, povezanimi z vrnitvijo v tekmovalno areno.

»Če se bo vrnila, bo treba Meto znova uvrstiti v sistem dopinških kontrol šest mesecev pred prvo tekmo. Čas imamo do konca aprila,« je dejal Slivnik.» Upam, da se bo vrnila. To odločitev pa bi seveda prepustil njej, da sama pove, ali se bo vrnila. Ne bi želel govoriti o tem namesto nje,« je še dejal vodja reprezentanc.

»Tekmovalci ne vedo, kakšni so postopki v zvezi z vrnitvijo, o vseh teh obrobnih stvareh ne razmišljajo. Prav je tako,« je pojasnil. »Nobenih šampionov se ne smemo otepati, tako da mislim, da bi bilo za vse dobro, če bi nas še malo razveseljevala z rezultati,« je prepričan Slivnik.

Meta Hrovat, dvakratna mladinska svetovna prvakinja v slalomu in dobitnica brona na olimpijskih igrah mladih leta 2016, se je v svetovnem pokalu štirikrat uvrstila na stopničke, štirikrat je bila tretja na veleslalomskih tekmah.